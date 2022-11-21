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Son Dakika: Kasımpaşa'da Selçuk İnan dönemi! Anlaşma sağlandı

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#Selçuk İnan#Galatasaray#Kasımpaşa
Son Dakika: Kasımpaşada Selçuk İnan dönemi Anlaşma sağlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 14:25

Kasımpaşa'da günler süren bekleyiş sona erdi. Lacivert beyazlı ekip Şenol Can ile yol ayrımına gittikten sonra teknik direktörlük görevi için, son olarak Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan'la anlaştı.

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Futbolu bıraktıktan sonra 2020 yılından 2022'ye kadar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü oldu.

Sezona Sami Uğurlu ile başlayan ancak üst üste alınan 3 yenilgi sonrası yolları ayıran Kasımpaşa, Şenol Can'la anlaşmış ancak Dünya Kupası arası girmesiyle birlikte genç çalıştırıcıyla yola devam etmeyeceğini açıklamıştı.

Dünya Kupası arasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Kasımpaşa yönetimi, yaptılan değerlendirme neticesinde Selçuk İnan isminde karar kıldı. Kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini her fırsatta dile getiren İnan, ilk macerasına İstanbul ekibinde başlayacak.

1985 doğumlu olan Selçuk İnan, futbolculuk kariyerinde Çanakkale Dardanel, Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Antrenörlük kariyerine ise Galatasaray'da başlayan İnan, 1 Eylül 2020'den 10 Ocak 2022'ye kadar sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

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Bu sabah saatlerinde Kasımpaşa'nın, sezonun kalanında koltuğu Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu'na teslim etmek istediği iddia edilmişti.

Selçuk İnan futbolculuk kariyerinde 5 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. EURO 2016 Elemeleri'nde İzlanda'ya frikikten attığı gol, hafızalara kazındı. Bu şık golle Türkiye, Avrupa Şampiyonası vizesi aldı.

 

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#Selçuk İnan#Galatasaray#Kasımpaşa

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