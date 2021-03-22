Son dakika: Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

3. DÖNEM SONA ERDİ

Böylece Kasımpaşa'da 3. Fuat Çapa dönemi sonlanmış oldu. Fuat Çapa ilk olarak 5 Ocak 2011'de Kasımpaşa'nın başına geçmiş, 30 Haziran 2011'de ayrılmıştı. Çapa daha sonra 6 Şubat 2020'de göreve gelmiş ve 27 Temmuz 2020'de tekrar ayrılmıştı.

Son olarak 28 Kas 2020'de bir kez daha Kasımpaşa'da göreve başlayan Fuat Çapa'nın Kasımpaşa ile yolları bir kez daha ayrılmış oldu.

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