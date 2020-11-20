Son Dakika | Kasımpaşa'da 7 futbolcu koronavirüse yakalandı!

Kasımpaşa'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde 5 ve milli takımlarının kampında bulunmuş 2 olmak üzere toplam 7 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

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