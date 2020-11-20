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Haber Giriş: 20.11.2020 - 15:49 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Koronavirüs sebebiyle buz hokeyi liglerine ara verildi!

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Son Dakika | Koronavirüs sebebiyle buz hokeyi liglerine ara verildi!
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Buz hokeyinde Kadınlar Ligi ve Intercity Süper Ligi'ne ara verildiği açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kadınlar Ligi ve Intercity Süper Ligi'ne 5 Aralık 2020 tarihine kadar ara verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Halit Albayrak, "Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu 2020-2021 sezonunda katılacağımız tüm kategorilerdeki dünya şampiyonalarını Kovid-19 nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Son günlerde erkek takımlarına uyguladığımız testlerde sporcu, antrenör ve yöneticilerimizdeki vaka artışı nedeniyle bu kararı aldık ve tedbiren kadın ligimize de ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, yaşanan gelişmeler doğrultusunda sporcu sağlığını gözeterek kararlar almaya devam edeceklerini kaydetti.

Son Dakika | Koronavirüs sebebiyle buz hokeyi liglerine ara verildi

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