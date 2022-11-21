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Son dakika: Kasımpaşa, Selçuk İnan'ı resmen açıkladı! İmza töreni...

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#Selçuk İnan#Kasımpaşa#Süper Lig
Son dakika: Kasımpaşa, Selçuk İnanı resmen açıkladı İmza töreni...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 21:45

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Selçuk İnan'ın getirildiğini açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik sorumluluk görevi için Selçuk İnan'la anlaşma sağlandığını açıkladı.

İstanbul ekibi, teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşıldığını ve yarın saat 14.30'da imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Sezona Sami Uğurlu ile başlayan ancak üst üste alınan 3 yenilgi sonrası yolları ayıran Kasımpaşa, Şenol Can'la anlaşmış ancak Dünya Kupası arası girmesiyle birlikte genç çalıştırıcıyla yola devam etmeyeceğini açıklamıştı.

Dünya Kupası arasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Kasımpaşa yönetimi, yaptılan değerlendirme neticesinde Selçuk İnan isminde karar kıldı. Kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini her fırsatta dile getiren İnan, ilk macerasına İstanbul ekibinde başlayacak.

1985 doğumlu olan Selçuk İnan, futbolculuk kariyerinde Çanakkale Dardanel, Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Antrenörlük kariyerine ise Galatasaray'da başlayan İnan, 1 Eylül 2020'den 10 Ocak 2022'ye kadar sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

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#Selçuk İnan#Kasımpaşa#Süper Lig

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