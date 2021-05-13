Son dakika: Karagümrük'ten Beşiktaş'a ve Ahmet Nur Çebi'ye 'Baba Hakkı'lı cevap!

Fatih Karagümrük, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş efsanesi olan ve bir futbola Karagümrük'te başlayan Hakkı Yeten paylaşımı yaptı.

AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün basın mensuplarıyla yaptığı bayram sohbetinde Fatih Karagümrük ile ilgili şunları söyledi:

Sevgili Karagümrüklü sporcuların maç günündeki başarılarına ve olaylara değinmek istiyorum. Her futbolcu sahaya kazanmak için çıkar, şartlar ne olursa olsun. İyi oynadılar ve kazandılar. Takdir etmemek mümkün değil. Her futbolcu gol attığında takla atabilir, sevinebilir. Takım halinde başardıkları için birbirlerine sarılıp sevinebilirler. Ancak soyunma odasında yaşananlar bir kutlamayı gösteriyor. Ben de şunu belirtmek isterim ki ’düşmemeyi mi başardınız, şampiyon mu oldunuz, neyi kutluyorsunuz?’ Bunu merak ediyorum ve bu merakımı gidermek için de ölene kadar bu işin takipçisi olacağım. Soracağım, soruşturacağım. Bu kutlamanın sebebi ne idi. Bir futbolcunun gol attıktan sonra takla atması, hocasının sevinmesi, birbirine sevinmesi çok doğal. Bunun tersini düşünmek bile istemiyorum. Ama kutlama nedenini bilmiyorum. Ben herhangi bir konu bilmiyorum, merakımı gidermek istiyorum. Bu nedenle takipçisi olacağım. Bilsem zaten söylerim. Kendileri de bunu açıklayabilirler."

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