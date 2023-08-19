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Son Dakika: Kadınlar Dünya Kupası'nda İsveç üçüncü oldu

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#Kadınlar Dünya Kupası#FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası#İsveç
Son Dakika: Kadınlar Dünya Kupasında İsveç üçüncü oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 13:24

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupasında İsveç, Avustralya'yı 2-0 yenerek turnuvayı 3'üncü tamamladı.

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Yeni Zelanda ve Avustralya’nın ortaklaşa düzenlediği 2023 Kadınlar Dünya Kupası’nda İsveç, ev sahiplerinden Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek organizasyonda 3'üncü oldu.

Brisbane Stadyumu’nda oynanan mücadelede İsveç, rakibini 30'uncu dakikada penaltıdan Fridolina Rolfö ve 62'nci dakikada Kosovare Asllani'nin golleriyle 2-0 yendi.

Avustralya ise turnuvayı 4’üncü sırada bitirdi.



Şampiyonanın finalinde ise yarın İspanya ile İngiltere şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Avustralya Stadyumu’nda oynanacak mücadele TSİ 13.00’te başlayacak.

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#Kadınlar Dünya Kupası#FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası#İsveç

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