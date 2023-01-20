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Son Dakika: Juventus'a 15 puan silme cezası! 8 sıra gerilediler

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#Juventus#Serie A#Nedved
Son Dakika: Juventusa 15 puan silme cezası 8 sıra gerilediler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 23:56

Serie A ekiplerinden Juventus, sermaye kazançlarının kullanımına ilişkin dava sonucunda 15 puan silme cezası aldı ve ligde 3. sıradan 11. sıraya geriledi.

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Serie A'nın dev ekiplerinden Juventus, ağır bir ceza aldı.

15 PUAN SİLME CEZASI

Sermaye kazançlarının kullanımına ilişkin dava sonucunda İtalyan devi, 15 puan silme cezası aldı.

Ayrıca mahkeme dönemin sportif direktörü Paratici'ye 2.5, başkan Agnelli ve Arrivabene'ye 2 yıl, Cherubini'ye 1 yıl 4 ay ve Pavel Nedved'e 8 ay futboldan men cezası verdi.

8 SIRA GERİLEDİ

Serie A'da 47 puanla Napoli, liderliğini sürdürürken Milan 38, Juventus ve Inter 37 puanla onları takip ediyordu. Verilen ceza sonucunda 22 puana düşen Juventus, 11. sıraya gerilemiş oldu

FEDERASYON DUYURDU

İtalya Futbol Federasyonu, Juventus'a 15 puan silme cezası ve 11 Juventus yöneticisinin cezalarını resmen duyurdu. Davada adı geçen diğer kulüpler Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara ve Pescara'nın yöneticileriyle birlikte beraat ettikleri aktarıldı.

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