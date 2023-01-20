Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Memphis Depay resmen Atletico Madrid'de! Barcelona'nın kazanacağı bonservis...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Memphis Depay#Atletico Madrid
Memphis Depay resmen Atletico Madridde Barcelonanın kazanacağı bonservis...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2023 16:19

İspanya'da haftalardır beklenen transfer resmileşti! Atletico Madrid, Barcelona'dan Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haberin Devamı

İspanya La Liga'da transfer bombası patladı! Atletico Madrid, Barcelona'dan Hollandalı yıldız Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki Depay ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

2021 yazında bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olan Memphis Depay için Atletico Madrid'in Katalan kulübüne 3+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.

Yaz transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Depay, Barcelona formasını geride kalan 1,5 sezonda 42 maçta giydi, 7 gol atıp 6 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Memphis Depay#Atletico Madrid

BAKMADAN GEÇME!

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi Pişince tüm vitamini gider inanışı doğru mu

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi? 'Pişince tüm vitamini gider' inanışı doğru mu?

#Sağlık
Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi? ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

#Plastik
Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut