Memphis Depay resmen Atletico Madrid'de! Barcelona'nın kazanacağı bonservis...

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İspanya La Liga'da transfer bombası patladı! Atletico Madrid, Barcelona'dan Hollandalı yıldız Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki Depay ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

2021 yazında bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olan Memphis Depay için Atletico Madrid'in Katalan kulübüne 3+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor.

Yaz transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Depay, Barcelona formasını geride kalan 1,5 sezonda 42 maçta giydi, 7 gol atıp 6 asist yaptı.