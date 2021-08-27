Son dakika: Juventus, Manchester United'a giden Ronaldo'yu çabuk unuttu! Yerine gelecek isim...

Spor Arena Dış Haber - Manchester City'ye gitmesi beklenirken tüm dünyayı şaşırtarak eski kulübü Manchester United'a transfer olan Ronaldo'nun Juventus'taki 3 yıllık dönemi sona ererken, İtalyan devi Portekizli yıldızın boşluğunu doldurmak için hemen harekete geçti.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmasına karşın Juventus'tan ayrılan 36 yaşındaki Ronaldo'nun yerine transfer yapmak için az bir süresi kalan İtalyan ekibi, bir başka dünya devi Real Madrid'in kapısını çaldı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Juventus, Real Madrid'de bir türlü istenen patlamayı yapamayan Eden Hazard'ı kiralamak istiyor. İtalyan ekibinin, Belçikalı yıldızın bonservisini almak yerine kiralama yoluna gideceği ancak Hazard'ın yüksek maaşını düşürmeye çalıştığı ifade edildi.

Transferde bir numaralı hedefi Kylian Mbappe olan Real Madrid'in ise Hazard'ın maliyetinden kurtularak Mbappe için elini kuvvetlendireceği belirtildi.

Real Madrid formasıyla yalnızca 45 maçta forma giyebilen Hazard, 5 gol atıp 9 da asist yaptı.

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