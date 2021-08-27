Son dakika Haberi: Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da! Geri dönüş açıklandı, maaşı ve bonservisi...

Spor Arena Dış Haber - Manchester United, Juventus'tan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İnzgiliz ekibinden yapılan açıklmada "Cristiano Ronaldo'nun transferini açıklamaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

28 MİLYON EURO ÖDEYECEK, MAAŞI...

Manchester United'n, Cristiano Ronaldo için Juventus'a 28 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi. Ronaldo'nun ise yıllık 29 milyon euro kazanacağı 2 senelik sözleşme imza attığı kaydedildi.

12 YIL SONRA MANCHESTER UNITED'A GERİ DÖNÜŞ

Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra eski kulübüne dönmüş oldu. 36 yaşındaki futbolcu, Manchester United kariyerinde 292 maçta 118 gol, 69 asistlik performans sergilemişti.

RESMİ SİTE ÇÖKTÜ

Transferin resmen açıklanmasının ardından, İngiliz ekibinin web sitesi çöktü

BUGÜN NELER YAŞANDI?

Juventus teknik direktörü Allegri, yaptığı basın toplantısında Ronaldo ile ilgili soruya; "Ronaldo dün bana takımda kalmak istemediğini ve hemen ayrılmak istediğini söyledi. Bu yüzden bugün antrenmana çıkmadı ve yarınki maçta oynamayacak." yanıtını vermişti.

PEP GUARDIOLA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI AMA...

Cristiano Ronaldo'nun transferi hakkında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, "Pek bir şey söyleyemem. Kane, Tottenham gibi harika bir kulüpte kalacağını açıkladı. Cristiano hala Juventus'un oyuncusu. Transferin kapanmasına 3-4 gün kaldı, her şey olabilir. Kişisel görüşüme göre, buna Ronaldo ve Messi dahil, nerede oynayacaklarına onlar karar veriyor. Görüşmelere kendileri liderlik ediyor. Şu an elimdeki kadrodan son derece memnunum ve öyle olmaya devam edecek." demişti.

SOLKJAER AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Öte yandan Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Portekizli yıldıza açık kapı bıraktı. Solskjaer, "Ronaldo iyi ilişkilerimiz var. Bruno Fernandes, onunla devamlı konuşuyor. Eğer Juventus'tan ayrılmak istiyorsa burada olduğumuzu biliyor. Ronaldo, kulübümüzün efsanesi ve bence tarihin en iyi oyuncusu. Neler olacağını zaman gösterecek." şeklinde konuşmuştu.

MANCHESTER CITY SON ANDA MASADAN KALKTI

Ronaldo'nun Manchester City'e imza atması beklenirken transferde flaş gelişmeler yaşanmıştı. Gün içerisinde Manchester City'nin masadan kalktığı ve yıldız oyuncunun Manchester United'a yakın olduğu duyurulmuştu.

BBC'de yer alan haberde "Manchester City, Cristiano Ronaldo transferinden vazgeçti." ifadeleri kullanılmıştı.

MANCHESTER CITY'E VERDİĞİ CEVAP ORTAYA ÇIKTI

Manchester United'ın teklifi geldikten sonra Cristiano Ronaldo, Manchester City'e "Teklifinizle ilgilenmiyorum" cevabını verdiği belirtildi.

ALEX FERGUSON İLE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA...

Manchester Evening News ise bu gelişmeleri "Manchester United, bu sabah Sir Alex Ferguson'la görüşmesinin ardından Cristano Ronaldo'ya kontrat teklifini iletti." şeklinde duyurmuştu.

🧐Ronaldo, Premier Lig'deki son golünü, 10 Mayıs 2009'da Old Trafford'da Manchester City ağlarına frikikten atmıştı. https://t.co/Ap3tRizIK7 pic.twitter.com/eHTux7TlNJ — Spor Arena (@sporarena) August 27, 2021