Son Dakika: Juventus, Cristiano Ronaldo için son noktayı koydu
İtalyan devi Juventus'un Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, takımdan ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılan Cristiano Ronaldo'nun kulüpte kalacağını açıkladı.
2018 yılından bu yana Torino ekibi Juventus'ta forma giyen Portekizli süper star Cristiano Ronaldo'nun geleceği netleşti.
Hakkında Paris Saint-Germain ve Manchester City'ye gideceğine yönelik haberler çıkan Ronaldo, İtalya'da kalacak.
Juventus'un Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, oyuncunun geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Ronaldo, pazartesi günü Torino'ya dönerek antrenmanlara başlayacak ve bu sezon takımda kalacak." sözleriyle transfer iddialarına son noktayı koydu.
36 yaşındaki Portekizli yıldızın, Juventus'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Juve formasıyla toplamda 133 maça çıkan Ronaldo, 101 gol atıp 22 de asistlik performans gösterdi.