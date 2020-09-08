Son Dakika | Jose Sosa ilk kez açıkladı! Fenerbahçe, Trabzonspor...

Fenerbahçe’nin yeni transferi Jose Sosa, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Sosa'nın açıklamaları;

'PANDEMİDEN DOLAYI SIKINTILARIM VARDI'

Biraz karmaşık bir durumdan geldim. Pandemiden dolayı sağlık konularında sıkıntılar yaşadım ama atlattım. Artık bütün enerjimle en iyiyi vermek için çalışacağım.

'ARKADAŞLARIM SERT ÇALIŞIYOR'

Takıma geç katıldım ama gördüğüm kadarıyla arkadaşlarım çok sıkı, çok sert çalışıyor. Bu dönemde kendimi bir an önce takıma dahil edebilmek için çalışıyorum. Akıllıca ve sabırlı davranmak gerekiyor. Lig uzun bir süreç. İyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Hedefler en yüksekte olmalı. Takım halinde birbirimize güvenerek bu hedeflere ulaşabiliriz. Başarılar soyunma odasından geçiyor, herkes birbirine güvenmeli. Bireysel olarak da en her şeyimi vereceğim.

'FENERBAHÇE ÇOK İSTEDİ'

Fenerbahçe beni çok istedi, nereye gidersem gideyim Türkiye'de herkes bana sevgi gösterdi. Şu an burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu zamana kadar hocalardan yana şanslı oldum. Çok farklı pozisyonlarda oynadım. Şu an hangi pozisyonda oynayacağım hakkında konuşmadık. En iyi pozisyonda oynayarak takıma katkı sağlamak istiyorum. Orta saha konusunda da, birçok önemli isim var takımda. İyi takım oluşturabilmek için alternatiflerin olması çok önemli.

'BELKİ LİGLER YİNE İPTAL EDİLİR'

Takımda çok önemli isimler var, kulüp tarihine geçecek isimler var. Kendi hazırlık sürecime gelecek olursak çalışmalarım devam ediyor ama bu sene pandemi nedeniyle futbolcular için çok önemli. Belki ligler pandemiden dolayı tekrar iptal edilebilir. Tüm futbolcuların kendine iyi bakması lazım.

'RAKİPKEN F.BAHÇE TARAFTARININ GÜCÜNÜ GÖRMÜŞTÜM'

Maalesef seyircisiz oynayacağız. Burada takım kötü giderken bile takımına destek veren bir taraftar vardı. Kötü zamanları atlattık. Umarım en kısa süre içinde taraftarımızla birlikte maçlara çıkabileceğiz. Kadıköy'de rakip olarak oynadığım zaman taraftarın gücünü görmüştüm. Maçların seyircisiz oynanması bizim için dezavantaj.

'TRABZONSPOR'DA LİDERDİM AMA...'

Trabzonspor hakkında son kez konuşuyorum. Trabzonspor'da liderdim ama diğer lider olan oyuncular ile de sürekli fikir alışverişi yapıyordum. Bu çok önemli bir konu.

'EMRE BELÖZOĞLU ÇOK BÜYÜK BİR İSİM'

Emre Belözoğlu, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Çok büyük bir isim. Transferimde benimle iletişime geçmesinden çok mutlu oldum. Kendisine çok büyük saygım var.

'PANDEMİDEN ÖNCE ALDIĞINIZ KARARLAR DEĞİŞEBİLİYOR'

Her seneye farklı bakıyorum. Daha önceden böyle bir planım olmadı. Burada iki senelik sözleşmem var, sonuna kadar kalmak istiyorum. Bir pandemi süreci var. Pandemiden önce aldığınız kararlar değişebiliyor. Burada olmaktan da çok mutluyum. Bu yaşta, kariyerimin son zamanlarında burada olup, en güzel şekilde takımıma faydalı olmayı istiyorum.

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