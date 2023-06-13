Son Dakika: Jorge Jesus'tan Fenerbahçe sonrası ilk röportaj! "Başkan bana 'bir gün geri döneceksin' dedi"

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, İstanbul'dan ayrılarak Portekiz'e gitti. Ülkesinde ayağının tozuyla bir röportaj veren deneyimli teknik adam, sarı lacivertli takımdan ayrılış sürecine ve aldığı iddia edilen tekliflere dair konuştu.

İstanbul'dan övgü dolu sözlerle bahseden Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarıyla arasında oluşan ilişkiyi anlattı. Kendisi için zor bir ayrılık olduğunu ifade eden 68 yaşındaki çalıştırıcı, sarı lacivertli kulübü hiçbir zaman unutmayacağını belirtti. Jorge Jesus ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine, 'Bir gün geri döneceksin' dediğini aktardı.

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JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE

"HAYALİM DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE ETMEK"

Hayalim bir milli takımla Dünya Kupası'nda mücadele etmek. Hepsi bu. Tüm diğer kulvarlarda mücadele ettim ancak hiç Dünya Kupası'nda yer almadım. Sezon çok uzun sürdü. Haziran'la birlikte 12 ay kaldım. Bu normal değil. Birçok hadise yaşandı. Deprem trajedisi yaşandı ve bu maçları etkiledi. Takımlar maç oynamadan puan kazandılar. İstanbul çok güzel bir şehir. Beni seven ve bana değer veren bir takımdan ayrıldım. Ay sonuna kadar neler olacağını bekleyip göreceğim. Ben de bilmiyorum.

"BAŞKAN BANA 'BİR GÜN DÖNECEKSİN' DEDİ"

Fenerbahçe camiasını hiçbir şey karşılığında değişmeyeceğimi anlamalarını istiyorum. Bana karşı çok sevgi doluydular. Benim için bir veda yemeği bile organize ettiler. Çok zor bir ayrılık oldu. Başkan bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi. Önümüzdeki 3 hafta kariyerim için belirleyici olacak. Fenerbahçe'de görev yaparken Brezilya Milli Takımı'ndan kimse benimle temasa geçmedi. Dedikodu yapılmasın. Benimle hiçbir şekilde iletişime geçmediler.

"BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDAN TEKLİF ALMADIM"

Suudi Arabistan'dan bazı teklifler aldım ve onların üzerine düşünüyorum. Daha önce de dediğim gibi Brezilya Milli Takımı'ndan kimse benimle konuşmadı. Portekiz'de takım çalıştırmak seçeneklerim arasında yer almıyor.

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"ORKUN KÖKÇÜ'YÜ TANIMIYORUM"

Benfica'ya transfer olan Türk futbolcu Orkun Kökçü'yü tanımıyorum. Ben değil, Benfica'nın teknik direktörü tanımak zorunda.

JORGE JESUS'UN FENERBAHÇE KARİYERİ

2022-2023 futbol sezonunu Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu mücadelesiyle erken açan Kanarya, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e elenerek, yoluna Avrupa Ligi’nden devam etti.

Süper Lig’de ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan ve rakip filelere 13 gol atan sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi’nde de 2. Eleme Turu'nu geçerek gruplara kaldı. Jesus’un öğrencileri, B grubunu 14 puanla namağlup ve lider olarak tamamladı.

LİDERLİĞİ TRABZON'DA KAPTIRDI

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Süper Lig’de 14. haftada Fenerbahçe, sahasında Giresunspor’a 2-1 kaybetti. Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek araya lider girmesine karşın sarı-lacivertlilerin rakipleriyle arasındaki puan farkı azaldı.

6 hafta sonra oynanan Trabzonspor müsabakasından da mağlup ayrılan Fenerbahçe, üst üste ikinci yenilgisini yaşarken, liderliği de Galatasaray’a kaptırdı. Kadıköy’de ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jesus’un 3’lü savunmayı tercih etmesi eleştirilere neden olmuştu. Ancak Jesus, tüm eleştirilere rağmen UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Sevilla ile oynanan iki mücadelede de aynı dizilişi kullandı ve rakibine elenerek Avrupa'ya veda etti.

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DERBİ GALİBİYETİ ALAMADI

Portekizli teknik adam, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı derbi karşılaşmalarında galibiyetle tanışamadı. Deplasmanda Beşiktaş ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertli ekip, evinde ise 4-2 mağlup oldu. Fenerbahçe, şampiyonluğu kaptırdığı Galatasaray'a ise hem iç hem de dış sahada 3-0 yenildi.

Söz konusu takımlara karşı 4 lig maçında 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Jesus, Fenerbahçe’nin başında Guus Hiddink’ten (1990-1991) bu yana bir Süper Lig sezonunda Galatasaray’a karşı oynadığı iki maçı da kaybeden ilk teknik direktör oldu.

3 KULVARDA 56 MAÇ

Fenerbahçe, Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda toplam 56 mücadelede 38 galibiyet (2’si hükmen), 10 beraberlik 8 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 126 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 58 gol gördü.

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SEZONU KUPAYLA TAMAMLADI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir ile İzmir’de karşılaşan Fenerbahçe, 2-0’lık galibiyetle kupanın sahibi oldu. Kupada 6 maça çıkan Kanarya, 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve namağlup mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nı 10 yıl aranın ardından kazanmayı başardı.