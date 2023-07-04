Son Dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'den iki oyuncu istiyor! 7.5 milyon Euro detayı...

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Kanarya, transfer sezonuna hızlı girdi. Önce Ryan Kent ve daha sonra da Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler yapılacak yeni transferlere çevrildi.

F.BAHÇE'DE 3. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

Fenerbahçe'de göreve gelir gelmez çalışmalarına hız kazandıran teknik direktör İsmail Kartal, yönetime raporunu sundu. Tecrübeli teknik adam, takımda kalacak ve takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. İşte ayrılacak ve kalacak isimler...

Yeni transfer Edin Dzeko'nun yanı sıra Batshuayi, King ve Serdar Dursun'un yeni sezon için yeterli olacağını belirten Kartal, Mbwana Samatta ile Joao Pedro'ya ihtiyacı olmadığını iletti.

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"7 OYUNCU KALSIN"

Arda dışında ise 7 oyuncunun kadronun şablonunu oluşturacağını hesaplayan Kartal; Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Luan Peres, Crespo, Batshuayi ve Emre Mor'un satılmamasını raporuna yazdı.

YÖNETİM, TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Fenerbahçe'de gözler diğer yandan takımdan ayrılacak olan oyunculara çevrildi. İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda adımlarını atacak olan yönetim, oyunculara gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.

JORGE JESUS YENİ TAKIMI İÇİN F.BAHÇE'DEN 2 OYUNCUYU İSTEDİ

Brezilya mı Suudi Arabistan Milli Takımı mı derken Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jorge Jesus, daha önce 2018-19 sezonunda çalıştırdığı ve lig ikinciliği yaşadığı Al Hilal'e döndü.

Suudi Arabistan ekibi transferi, "Taktiklerin efendisi geri döndü" mesajıyla duyurdu. 68 yaşındaki hoca ise kendi sosyal medya hesabından, "Mutlu olduğum yere dönmekten mutluyum" paylaşımı yaptı.

ARAO İÇİN 5.5 MİLYON EURO

Jorge Jesus'un Suudi Arabistan ekibine imza atması, 'Fenerbahçe'den transfer yapar mı?' sorusunu da akıllara getirdi. Gözler Portekizli hocanın isteğiyle Fenerbahçe'ye gelen eski öğrencisi Willian Arao'ya çevrildi.

Brezilyalı oyuncu, Jesus'un vazgeçemediği isimler arasında yer alıyordu. 31 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda 45 resmi maça çıkmış ve 3295 dakika süre almıştı.

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JESUS, ROSSI 'Yİ DE İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre; Al Hilal'in Arao için 5.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. Ancak F.Bahçe'nin beklentisi 7.5 milyon Euro. Geçen sezon 51 resmi maça çıkan Rossi de Jesus'un listesinde.

Rossi'yi takımda görmek istediğini belirten JORGE JESUS, bu transferin de yapılmasını talep etti. Fenerbahçe, Rossi'yi satmaya sıcak bakıyor.

İsmail Kartal, Arao ve Rossi'ye teklif gelmesi halinde satılabileceğini yönetime iletti. Fenerbahçe yönetimi, özellikle de Suudi Arabistan'dan gelecek olan tekliflere sıcak bakıyor.