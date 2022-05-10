Son dakika: Joel Pohjanpalo'nun paylaşımı olay oldu! Beşiktaş'a transfer mi olacak?

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Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Çaykur Rizespor'da yıldızını parlatan Joel Pohjanpalo'nun Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'tan yaptığı paylaşım transfer söylentilerinin fitilini ateşledi.

GOL KRALLIĞI İÇİN YARIŞIYOR

Sezon başında Bayer Leverkusen'den kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer olan 27 yaşındaki Pohjanpalo, 31 maçta attığı 16 golle Süper Lig gol krallığı için yarışıyor. Gol krallığı yarışında 16 golü bulunan Kasımpaşalı Umut Bozok ile liderliği paylaşan Finlandiyalı golcü, bu sayıya daha az maçta ulaştığı için şu anda lider konumda bulunuyor.

VODAFONE PARK PAYLAŞIMI

27 yaşındaki Pohjanpalo, dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın önünden geçerken stadın fotoğrafını paylaştı ve 'düşünceli surat' emojisini bıraktı. Bu paylaşım, transfer söylentilerini beraberinde getirdi. Paylaşımın ardından Fin golcünün sosyal medya hesabına 'Come to Beşiktaş' yorumları yağdı.

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Pohjanpalo, paylaşımının yayılmasının ardından paylaşımı kaldırdı.

LEVERKUSEN İLE 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Sezon bitiminde Bayer Leverkusen'a geri dönecek olan Pohjanpalo'nun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Transfermark'a göre 27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 2.6 milyon euro.