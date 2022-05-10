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Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Comolli gözünü Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e dikti

#Galatasaray#Transfer#Mostafa Mohamed
Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Comolli gözünü Galatasaraylı Mostafa Mohamede dikti
Ali Naci Küçük

Mısırlı futbolcunun Fransa’daki taliplerine bir yenisi daha eklendi. Lyon, Lille ve Montpellier’den sonra Mostafa Mohamed’e isteyen 4. Fransız kulübü olan Toulouse’un başkanı Comolli, bonservis bedeli konusunda teklif yapmak için Galatasaray’daki seçim sürecinin tamamlanıp yeni başkanın belli olmasını bekliyor. Genç futbolcu için 8-10 milyon Euro istenecek.

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Fransız kulüplerinin gözdesi haline gelen Galatasaraylı Mostafa Mohamed’in son talibi Toulouse oldu. Fransa 2. Ligi’nde şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Toulouse, Mısırlı futbolcunun transferi için çalışmalara başladı. Fransız kulübünün başkanlık koltuğunda, 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe’de sportif direktörlük yapan Damien Comolli oturuyor. 20 Temmuz 2020’den bu yana Toulouse Başkanlığı’nı yapan Comolli’nin Muhammed’e yapılacak teklif için seçimi bekliyor.

Bir yıl daha kalmasını istediler ama...

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Mısır’ın Zamalek takımından transfer ettiği Mostafa Mohamed’in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak 4 milyon dolar karşılığında bonservisini almıştı. Sarı kırmızılılar, Mısırlı santrforun henüz 24 yaşında olmasını dikkate alarak bir sezon daha takımda tutup, gelecek sezon satmayı planlıyordu. Ancak Mostafa Mohamed’in geçtiğimiz günlerde yönetimle görüşerek ayrılmak istediğini bildirmesi işleri değiştirdi. 8 ila 10 milyon Euro arasında teklif gelirse Muhammed satılacak.

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56 resmi maçta 16 gol, 5 asisti var

Galatasaray’da mutsuz olduğunu açıkça dile getiren Mostafa Mohamed, son Başakşehir maçında da oyundan alınmasına sinirlenip direkt soyunma odasına gitmişti. Fransa 1. Ligi’nde mücadele eden Lyon, Lille ve Montpellier’in transfer etmek istediği genç santrfor, sarı kırmızılı formayla oynadığı 56 resmi maçta 16 gol atıp, 5 de asist yaptı. Bu arada Zamalek Genel Müdürü Amir Mortada Mansour, Mostafa Mohamed’in, değerinin çok altında bir rakama Galatasaray’a gittiğini belirterek, “Ben olsam asla 4 milyon dolara satmazdım” dedi.

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#Galatasaray#Transfer#Mostafa Mohamed

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