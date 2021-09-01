Son dakika: Jerome Boateng'in yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgilenmişti...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stoper için ilgilendiği isimler arasında yer alan Jerome Boateng, Fransa ekibi Lyon'a transfer oldu. Lyon'dan yapılan açıklamada 32 yaşındaki Alman yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...