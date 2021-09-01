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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2021 - 16:04 | Son Güncelleme:

Son dakika: Jerome Boateng'in yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgilenmişti...

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Son dakika: Jerome Boateng'in yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgilenmişti...

Geçen sezon sonunda Bayern Münih ile yollarını ayıran Alman stoper Jerome Boateng, Fransa Ligue 1ekibi Lyon'a imza attı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stoper için ilgilendiği isimler arasında yer alan Jerome Boateng, Fransa ekibi Lyon'a transfer oldu. Lyon'dan yapılan açıklamada 32 yaşındaki Alman yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Son dakika: Jerome Boatengin yeni takımı belli oldu Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgilenmişti...

Son dakika: Jerome Boatengin yeni takımı belli oldu Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgilenmişti...

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