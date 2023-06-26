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Son Dakika: Ivan Perisic, Fenerbahçe'ye önerildi!

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#Transfer#Ivan Perisic#Fenerbahçe
Son Dakika: Ivan Perisic, Fenerbahçeye önerildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 12:19

Ivan Perisic, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi. Ancak sarı lacivertlilerin bu transfer için henüz resmi bir adım atmadığı belirtildi.

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosuna genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertliler, Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerine rağmen, hücum hattını daha fazla güçlendirmek istiyor. Gündeme gelen son isim, Ivan Perisic oldu.

TRT Spor'un haberine göre; 34 yaşındaki Hırvat futbolcu, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe’ye önerildi. Ancak, sarı lacivertli ekibin bu transfer için henüz resmi bir adım atmadığı belirtildi.

Bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 44 maçta 1 kez fileleri havalandıran Perisic, 12 de asist yaptı. 34 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2024 Haziran'da bitecek.

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#Transfer#Ivan Perisic#Fenerbahçe

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