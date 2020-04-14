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Haber Giriş: 14.04.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

Son Dakika: İtalya Sağlık Bakanı'ndan corona virüs açıklaması... 'Ligler iptal edilsin!'

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Son Dakika: İtalya Sağlık Bakanı'ndan corona virüs açıklaması... 'Ligler iptal edilsin!'
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İtalya Sağlık Bakanı Giovanni Rezza, Serie A'nın bu sezon oynanmasının mümkün gözükmediğini ve liglerin iptal edilmesi gerektiğini açıkladı.

Corona virüs nedeniyle Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı ülke olan İtalya'da 20.515 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 159.628 olarak açıklandı.

İtalya Futbol Federasyonu, Mayıs sonunda liglere başlamak istediklerini söylese de İtalya Sağlık Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi.

İtalya Sağlık Bakanı Giovanni Rezza, İtalya Futbol Federasyonu ve İtalya hükümetini uyararak sezonu iptal etme çağrısında bulundu.

''BU SEZON OYNANMASIN''

Rezza, ''Futbol, temasa dayalı bir spor, o yüzden büyük risk taşıyor. Futbolculara her gün test yapmamız gerekecek. Bana göre liglerin bu sezon oynanmaması gerekiyor, bence iptal edilsin. Zaten neredeyse Mayıs ayına giriyoruz. Ne zaman hazırlık yapılacak? Ben bir Roma taraftarıyım ama liglerin iptal edilmesi gerektiğini söylüyorum. Bundan sonrası hükümete kalmıştır.'' sözlerini kullandı.

 

Son Dakika: İtalya Sağlık Bakanından corona virüs açıklaması... Ligler iptal edilsin

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