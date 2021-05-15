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Futbol
Haber Giriş: 15.05.2021 - 16:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika: İsveç'te Zlatan Ibrahimovic şoku! Resmi açıklama geldi...

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Son Dakika: İsveç'te Zlatan Ibrahimovic şoku! Resmi açıklama geldi...

İsveç Futbol Federasyonu, Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı sebebiyle EURO 2020'de oynayamayacağını duyurdu.

İsveç Futbol Federasyonu, Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı dolayısıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İsveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, "Zlatan kadroda olmayacak. Umarım kısa süre içinde onu yeniden yeşil sahalarda görebiliriz." ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki deneyimli oyuncu, 5 aradan sonra EURO 2020 sebebiyle milli takıma geri dönmüştü. Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maçta forma giyen Zlatan Ibrahimovic, takımına 2 asist katkısı sağlamıştı.

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