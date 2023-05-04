Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Son Dakika: İstanbulspor'dan Galatasaray maçı için Vodafone Park başvurusu! Beşiktaş kabul etmedi...

Güncelleme Tarihi:

#İstanbulspor#Galatasaray#Beşiktaş
Son Dakika: İstanbulspordan Galatasaray maçı için Vodafone Park başvurusu Beşiktaş kabul etmedi...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 12:11

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Galatasaray maçının Vodafone Park'ta oynanması için başvuruda bulundu ancak siyah beyazlı ekip bu teklife olumsuz yanıt verdi.

Haberin Devamı

İstanbulspor Kulübü, Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geleceği karşılaşmayı Vodafone Park’ta oynamak adına başvuruda bulundu.

Olimpiyat Stadı’nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle zeminle alakalı sorun yaşanmaması adına söz konusu karşılaşmanın bu stada alınmasına izin verilmedi.

BEŞİKTAŞ KABUL ETMEDİ

İstanbulspor, Galatasaray maçını Vodafone Park’ta oynamak istese de Beşiktaş'ın bu öneriye olumsuz yanıt verip karşı çıktığı öğrenildi.

Stadyumun değişmemesi durumunda İstanbulspor - Galatasaray mücadelesi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbulspor#Galatasaray#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni
BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları

BİR SORUDAN FAZLASI | Ne olacak bu kiracı - ev sahibi tartışmaları?

#Kiracı
Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew