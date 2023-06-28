×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya geliyor!

Güncelleme Tarihi:

#İsmail Kartal#Fenerbahçe#Sözleşme
Son Dakika: İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamaya geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 16:00

Teknik direktör İsmail Kartal, yarın Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul’da olacak.

Haberin Devamı

Teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere yarın İstanbul'a gelecek.

Sarı lacivertli ekibin prensip anlaşmasına vardığı deneyimli çalıştırıcı, yarın TSİ 11.00’de Cidde’den kalkacak uçakla yola çıkacak.

Yarın akşamüstü İstanbul'da olması beklenen İsmail Kartal, günün ilerleyen saatlerinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

EGEMEN VE SELÇUK ŞAHİN'İ İSTİYOR

62 yaşındaki teknik adamın, yarın Hac görevinden dönüp yönetim ile yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe’deki 3. döneminin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu kez işler çok daha farklı olacak. İlk iki döneminde bir transfer bile yaptıramayan Kartal’ın takviye talepleri büyük ölçüde yerine getirilecek.

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli çalıştırıcının bu konuyla ilgili olarak yönetime bir rapor sunacağı kaydedildi. Yönetim ayrıca İsmail Kartal’ın kendi ekibini kurmasına da yeşil ışık yakacak. Ali Koç, Teknik direktör seçimi konusunda ‘camiayı iyi bilen’ vurgusunu yapmıştı.

Haberin Devamı

Kartal da bu konunun üzerinde durarak, yıllarca Fenerbahçe forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Egemen Korkmaz ile Selçuk Şahin’i ekibine dahil etmek istiyor. Deneyimli hocanın ilk basın toplantısında ise taraftara seslenerek, daha önce olduğu gibi yine kendisine ve oyunculara destek vermelerini talep edeceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsmail Kartal#Fenerbahçe#Sözleşme

BAKMADAN GEÇME!

Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık
Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım Güney Korede yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım' Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

#Güney Kore
Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

#Titanik