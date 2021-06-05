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GeriFutbol Son Dakika: Işın Çelebi, Galatasaray'da başkan adaylığından çekilme kararı aldı
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Futbol
Haber Giriş: 05.06.2021 - 13:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Işın Çelebi, Galatasaray'da başkan adaylığından çekilme kararı aldı

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Son Dakika: Işın Çelebi, Galatasaray'da başkan adaylığından çekilme kararı aldı

Galatasaray seçimi için son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray'da Işın Çelebi, başkan adaylığından çekildi. Hiçbir adayı desteklemeyeceğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek.

Spor Arena - Galatasaray Kulübü’nde adaylığını açıklayan Işın Çelebi, Pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine katılmayacak.

Hiçbir adayı desteklemediğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek. Galatasaray’da, 19 Haziran’da 5 başkan adayı ile seçim yarışı yaşanacak

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