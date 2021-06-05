Son Dakika: Işın Çelebi, Galatasaray'da başkan adaylığından çekilme kararı aldı
Galatasaray seçimi için son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray'da Işın Çelebi, başkan adaylığından çekildi. Hiçbir adayı desteklemeyeceğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek.
Spor Arena - Galatasaray Kulübü’nde adaylığını açıklayan Işın Çelebi, Pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine katılmayacak.
Hiçbir adayı desteklemediğini belirten Işın Çelebi, seçime girmeyecek. Galatasaray’da, 19 Haziran’da 5 başkan adayı ile seçim yarışı yaşanacak
Galatasaray'da şu anda adaylar arasında Yiğit Şardan, Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir bulunuyor