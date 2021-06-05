Son Dakika Haberi: Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan'dan Fatih Terim tepkisi: "Galatasaray hocasını değil, başkanını seçecek"

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’da başkan adayı Yiğit Şardan diğer başkan adaylarının ‘A planımız da B planımız da Fatih terim’ sözlerinin tecrübeli hoca üzerinden prim yapma çabası olduğunu söyledi. 5 rakibiyle birlikte 19 Haziran’da sarı kırmızılıların başkanı seçilebilmek için yarışacak olan Yiğit Şardan, Hürriyet’e çarpıcı açıklamalarda bulundu:

SÜREÇ BAŞLADI KAFALAR KARIŞTI

Bu süreç başladığından beri bir şeyi fark ediyorsunuz herhalde; biz 19 Haziran’da başkan mı seçeceğiz yoksa teknik direktör mü? Kafalar karıştı! 19 Haziran G.Saray’da başkanlık seçimidir, teknik direktörlük seçimi değil.

Kimse üzerinden prim yapmam

Şimdi birisi Fatih terim’in paçasına tutunuyor, birisi sırtına biniyor ve bizi başkanlığa götür diyorlar. İyi de oraya giderseniz bu şekilde siz başkan olabilirsiniz ama fiilen başkan Fatih terim’dir. Ben kendime böyle bir şeyi yediremem. Ben kimsenin üzerinden prim yapmam.

BUNU SEÇiLiRSEM DEĞERLENDİRECEĞİM

Bu konu, başkan seçilirsem gündeme alacağım ve değerlendireceğim bir konudur yönetimdeki ama tabii ben bu cevabı vermeden bir haftadır her yerde ‘ Yiğit Şardan, Fatih Terim ile çalışmayacak’ lafları havalarda uçuşuyor!

Teknik adama bakıp mı seçeceğiz?

Herkes bu soruya benim adıma kafasına göre yorum yapıyor. Böyle bir kararım da, böyle bir söylemim de yok! Zaten bunun da sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Biz hangi teknik adamla çalışacağına bakarak başkan mı seçeceğiz bu kulübe! Böyle bir şey olabilir mi?



FATiH TERiM KiMSE iÇiN 1 KELiME BiLE ETMEDi

Bu Fatih hocanın tercihi değil. Bir kelime söylemedi. Herhangi bir adaya yakın duruş sergilemedi. 31 Mayıs’ta sözleşmesi bitti ve herhalde Bodrum’daki evinde dinleniyor. Fatih hocayı bu kadar gündeme getirenler diğer başkan adayları.

Bakalım hoca sizi istiyor mu?

Anlamadığım nokta da bu! Neden Fatih hocayı bu kadar gündeme getiriyorsunuz? Başkan seçildikten sonra hangi hocayla çalışmak istiyorsanız hareket edersiniz. Fatih hocayla da çalışmak istiyorsanız gider konuşursunuz. Bu tek sizin kararınızla da olamaz. Bakalım Fatih hoca sizinle çalışmak istiyor mu? Şartlarda anlaşabiliyor musunuz, onu anlarsınız.

BU TARZ SÖYLEMLERİ YAKIŞIKSIZ BULUYORUM

Ama bunların şimdiden deklare edilmesi, ‘Bizim kırmızı çizgimiz Fatih Terim’,‘A planımız da B planımız da terim’ sözleri biraz Fatih hoca üzerinden prim yapma çabası gibi geliyor bana. Ben bunu yakışıksız buluyorum.”

KULÜBE 300 MiLYON $ KAZANDIRDIM

“Şimdi herkes yapacaklarından bahsediyor, ben bir tane yaptığımı söyleyeyim. Adnan Polat bana 2 dönem üst üste asbaşkanlık görevi vermiş ve demişti ki ‘Sen gelir üreteceksin.’ En antipatik iş de odur. Benim liderliğimde 264 milyon dolarlık sponsorluk ve gelir paylaşımı modeli anlaşması yapmışız.

KARŞILIĞI 2.5 MİLYAR TL

Vaatte bulunmuyor, yaptıklarımı anlatıyorum. Yönetimden ayrıldıktan sonra G.Saray’a sevgim saygım sürüyor. Şirketlerim üzerinden G.Saray’a 35 milyon dolarlık, yani bugünün parasıyla 300 milyon liralık da gelir temin etmişim. İkisi 300 milyon dolar eder, bugün karşılığı 2.5 milyar liradan daha fazla.

AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN...

Ben şimdi iddia ediyorum; diğer 5 yönetimin toplamı, görev süreleri içinde G.Saray için temin ettilerse lütfen çıkıp açıklasınlar. 5’i toplam olarak söylüyorum. Teker teker değil. Yaptıklarımı anlatıyorum. Yapacaklarımın da teminatıdır. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.

DOĞRU TEŞHİS VE TEDAVİ

Önceliğim tüzüğün 1. maddesini hayata geçirmek. Sevgi, saygı, barışı, dayanışmayı üst seviyeye çekeceksiniz. Sevgisizlik ortamı kulübe zarar veriyor.

Ben doğru teşhisi ve tedaviyi vaat ediyorum. G.Saray’ın gününü kurtarmak değil, önümüzdeki ikinci yüzyılda olması gereken kurgu ve yapıyı kurmak lazım... · G.Saray değerlerinden, kurumsallıktan herkes söz ediyor. Ama hepsi sözde kalıyor. Ben özde G.Saray değerlerine sahip çıkılmasını temin ediyorum.

G.Saray'ın tekrar kudretli olması, federasyonlarda ve kurullarda, spor camiasında iyi temsili, başkanlık makamının da eski ağırlığını kazanması lazım.”

‘iHALE DEğiL HiZMET YARIŞINA BAŞVURDUK’

“Eski dönemdeki seçimleri hatırlayalım G.Saray’da! Cumartesi seçim olurdu. Cuma günü listeler verilirdi. Ve bunlar son ana kadar değiştirilebilirdi. Bunlar hep yaşadığımız şeyler. Bu benim G.Saray’da gireceğim 6 ya da 7. seçim! Ben G.Saray’da ilk kez seçime girmiyorum. Sonuçta bu bir hizmet yarışı! İhaleye giriş tarihini kaçırmadık. Hizmet yarışına giriş için başvurumuzu kanuni süresinde yapmış olduk.”

MAL BEYANINDA BULUNALIM KiMiN GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖRELiM

Benim bir teklifim var bütün adaylara. Dernekler Kanunu’na göre seçilen başkan ve yönetim kurullarının Maliye’ye ‘mal beyanında’ bulunması gerekiyor. Ama bunlar kapalı zarflarda yapılıyor. Ben diyorum ki Deloitte gibi bir şirketi çağıralım ve bütün başkan ile yönetimlerin mal beyanı, varlıklarını toplasın, kamuoyuna da açıklasın. Herkes bir defa gerçekleri görsün.

ZORUNLU HALE GETiRELiM

Vaatlerde bulunmak kolay. Ancak bir de realite var. Dönem sonunda da mal beyanı zorunlu tutulsun yönetimde görev alan başkan ve yönetim kurulu üyeleri için. Bu zorunluluğu da biz getirelim. Ondan sonra herkes görsün bakalım, hangi yönetim daha güçlü. Hangi yönetim bu sıkıntıların altından daha kolay kalkabilir! Hangi yönetim daha zor kalkar bunu bir görelim...

SEÇiLiNCE 100 MiLYON $’I GÖREN OLMADI

Ortada 200-300-400 milyon TL para ihtiyacı olduğu lafları dönüyor. ‘100 milyon dolar ile geliyoruz’ diyenler var. Biz daha önce ‘100 milyon dolar’ ile geliyor denilen başkan adayları da gördük! Ama 100 milyon doların sadece lafını duyduk. Göreve geldikten sonra da bir daha o 100 milyon doları görmedi G.Saray kulübü!

SEÇiMi KAZANMAK iÇiN ATIP TUTUYORLAR

Kısaca ben bu söylemlerin hiçbirine itibar etmiyorum. Bunlar tamamen seçim kazanmak için söylenmiş bir takım laflar! Bu kadar atıp tutuyorlar, Yiğit Şardan’ın ekibi zayıf diyorlar. Buyurun mal beyanında hepimiz bulunalım ve görelim.

BEN DAHiL ALBAYRAK GiBi BiR G.SARAYLI DAHA TANIMIYORUM

“Ben birçok G.Saraylı tanıdım. Abdurrahim Albayrak kadar her şeyini, zamanını, çevresini, emeğini, aklını, G.Saray emrine sunan, gecesini, gündüzüne katarak G.Saray için çalışan başka bir G.Saraylı tanımıyorum. Kendimi de bu gruba dahil ediyorum. Tabii ki hatalı söylemleri, yanlış kararları da olabilir. Kimin olmaz! Burada iyi niyetinden, çabasından, G.Saraylılığından, G.Saray sevdasından zerre kadar şüphem yok. Bu nedenle daha ilk günden Abdurrahim Albayrak ile yola çıktım.”

KORKTU DESiNLER BENiM iÇiN SORUN YOK

“Başkanlarla canlı yayına katılmama kararı alınca ‘korktu’ demişlerdir! Desinler... Benim için sorun yok. Herkes özgür düşüncesini söylemekte serbest. Birçok medya organı bize platformlarını açıyorlar. Görüşlerimizi, projelerimizi anlatmak için bize imkan sağlıyorsunuz. Hal böyle iken benim tekrar bu projeleri diğer 5 başkan adayıyla birlikte oturup birbirimize anlatmamızın bir manasını anlamıyorum. Bizim anlatmamız gereken genel kurul üyeleri ve camiamız.”

ADNAN POLAT OĞLU DAHİL KİMSENİN İSMİNİ ÖNERMEDİ

“Adnan Polat ile dostluğumuz beraber G.Saray’da çalıştığımız süreçte başladı. Kendisini çok seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum. Bu süreçte kesinlikle beni teşvik etmiştir başkanlığa aday olmak için. Ama bana Kerim Polat ismini dahi zikretmemiştir. Ben önce kendisine açıp sordum. Adnan Polat bu olay dışında bir kişiyi al ya da alma diye telkinde dahi bulunmadı.”

DAHA ESKiYiM CENGiZ’iN DEVAMI OLAMAM

2001’de Mehmet Cansun yönetiminin asbaşkanıydım. Daha sonra 2006’da Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu’nun da olduğu listede Özhan Canaydın ile Adnan Polat’a karşı seçime girip kaybetmiştik. Ondan sonra Adnan başkan ile bir sonraki dönem G.Saray’da asbaşkan olarak görev aldım. Tüm bunları ben G.Saray camiasında yaşarken Mustafa Cengiz’in ismini pek kimse duymamıştı! Ben 20 senedir yönetici olarak bu kulübün içindeyim. Camianın içinde olmam çok daha uzun. Dolayısıyla Mustafa Cengiz’in devamı olamam!”

BELKi SEÇiMDE YÜZDE 30 OY ALAN BAŞKAN SEÇiLECEK

“Tüm başkan adayları için talihsiz bir durum. Neden? Şimdi belki yüzde 30 oy alan bir aday başkan olabilecek. Kim en çok oy alırsa o başkan olacak. Ama gerçekten güçlü bir destekle gelmesi başkanın psikolojik olarak elini rahatlatır ve güç verir. Camianın kendi arkasında güçlü şekilde durduğunu görecektir. Bu kadar çok aday olunca maalesef bu gerçekleşmeyecek. Tüm adayların sorunu bu. G.Saray’ı da olumsuz etkileyebilecek bir şey! Ama yapacak da bir şey yok. Sonuçlarını da göreceğiz hep birlikte...

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