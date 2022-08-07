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Son Dakika: Isco resmen Sevilla'da! Galatasaray'la anılmıştı...

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#Transfer#Isco#Sevilla
Son Dakika: Isco resmen Sevillada Galatasarayla anılmıştı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 13:50

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra boşta olan Isco, La Liga ekiplerinden Sevilla ile anlaştı. 30 yaşındaki İspanyol oyuncunun adı Galatasaray'la da anılmıştı.

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Uzun yıllar Real Madrid'de top koşturduktan sonra bu yaz eflatun-beyazlı ekipten ayrılan ve boşta olan Isco, La Liga'nın bir diğer önemli ekibi Sevilla ile anlaştı.

Sevilla'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki futbolcu 8 Ağustos Pazartesi günü kente gelip sağlık kontrolünden geçecek ve bir sorun çıkmaması halinde 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. 

GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Bir ara Isco'nun adı Galatasaray ile de anılmıştı ancak Isco'nun İspanya'da kalma ve kariyerine La Liga'da devam etme isteği ağır bastı.

30 yaşındaki oyuncuyu ciddi şekilde isteyen Malaga ile Real Betis bir adım önde gözükse de, Galatasaray'dan Marcao'yu alan Sevilla, Isco'nun transferine de son noktayı koydu.

Isco kimdir?

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Francisco Roman Alarcon Suarez ya da kısaca Isco orta saha pozisyonunda görev yapan İspanyol milli futbolcudur.

2012 yılında Malaga'da oynarken Golden Boy ödülünü kazandı. 2013 yılında Real Madrid'e 30 milyon euroya transfer oldu.

4 UEFA Şampiyonlar Ligi kazandı.

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