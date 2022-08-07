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Galatasaray'da Okan Buruk’un jokeri Midtsjö

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#Galatasaray#Midstjö#Antalyaspor
Galatasarayda Okan Buruk’un jokeri Midtsjö
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 07:00

Galatasaray’da 2 Ağustos’ta takımla ilk idmanına çıkan Norveçli oyuncu Antalya’da ilk 11’de yer alacak. 6 numara transferi ilk maça yetişmediği için Okan Buruk, Antalya maçında Fradrik Midtsjö’yü ön liberoda, Emre Akbaba’yı 10 numarada oynatacak. Yeniler Abdülkerim Bardakçı, Sergio Oliveira ve Haris Seferoevic de sahada olacak.

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Galatasaray’ın yeni transferi Fredrik Midstjö ayağının tozu ile sezonun açılış mücadelesi olan Antalya deplasmanında sahada olacak. Sarı kırmızılı takımın AZ Alkmaar’dan kadrosuna kattığı Norveçli futbolcu takıma katılalı sadece 5 gün olmasına karşın fizik durumu ve kondisyonu ile geçer not aldı.

EMRE AKBABA ÇOK FORMDA

Norveçli oyuncuyu hem 6 hem de 8 numarada değerlendireceğini belirten Okan Buruk, Antalya maçında Midstjö’yü defansif orta saha pozisyonunda kullanacak. Merkezde Midstjö- Oliviera ikilisini oynatacak olan Okan Buruk ön tarafta ise antrenman ve kamp performansını beğendiği tecrübeli oyuncusu Emre Akbaba’ya görev verecek.

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KANATLARDA KEREM-YUNUS

Kanatlarda Kerem-Yunus en ilerde ise Antalya’da Galatasaray’ın gol umudu Seferovic olacak. Savunmada ise Nelsson-Abdülkerim görev alırken Galatasaray’da Antalya deplasmanında kadrosuna kattığı 4 yeni transferi 11’de olacak.

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Galatasarayda Okan Buruk’un jokeri Midtsjö

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#Galatasaray#Midstjö#Antalyaspor

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