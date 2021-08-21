Son Dakika: Inter'de Hakan Çalhanoğlu'nda harika başlangıç

4 yıl Milan forması giydikten sonra Serie A'nın son şampiyonu Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, sezona harika bir başlangıç yaptı.

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Genoa'yı konuk eden Inter, Çalhanoğlu'nun damga vurduğu maçta ilk 14 dakikada 2-0 öne geçti.

Maçın 6. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun ortasında kafayı vuran Milan Skriniar durumu 1-0'a getirirken milli futbolcu ilk asistini yaptı.

Bu golden 8 dakika sonra sahneye çıkan Hakan, bu kez ağları kendi sarsarak takımını 2-0 öne geçirdi.

Inter kariyerindeki ilk lig maçına çıkan Çalhanoğlu, şu ana kadar 1 gol, 1 asistle oynuyor.

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