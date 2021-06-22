Son Dakika Transfer Haberi: Inter, Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu

Milan ile sözleşmesi sona eren ve takımıyla anlaşamayan Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'e transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonu Milan forması ile tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Çalhanoğlu, sağlık kontrollerinin ardından Inter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



27 yaşındaki oyuncu geride kalan sezonda Milan formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol atıp 12 asist yapma başarısı gösterdi.

4 sezon boyunca formasını giydiği Milan'a, sosyal medya hesabı üzerinden veda eden milli futbolcu, "Her şey için teşekkürler Milan" ifadelerini kullandı.

2017'DEN BERİ MILAN'DAYDI

Bayer Leverkusen'den 2017 yazında Milan'a transfer olan ve bonservisine yaklaşık 24 milyon Euro ödenen Hakan Çalhanoğlu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

YILLIK 5 MİLYON EURO

İtalya basınında çıkan haberlere göre Inter'e imza atan Hakan, yıllık 5 milyon Euro kazanacak. Milli Takım'ın EURO 2020'ye veda etmesinin ardından yarın(salı) Milano'ya giden milli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmişti.

HAKAN CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI: ANLAŞTIM

TRT Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu; "Inter ile anlaştım. Milano’ya gidiyorum. Salı günü sözleşme imzalayacağım."

ERIKSEN'İN YERİNE HAKAN ÇALHANOĞLU

Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun Cristian Eriksen'in yerine kadrosuna kattığı ifade edildi. Eriksen, Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya ile yaptığı maç sırasında kalp krizi geçirmiş ve acil müdahale sonucu hayata döndürülmüştü.

Bir süre hastanede kalan Eriksen'e bir kalp pili türü olan ICD takılmıştı.

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