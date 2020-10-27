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GeriFutbol Son dakika | İnegölspor'da Covid-19 pozitif sayısı 6'ya yükseldi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Son dakika | İnegölspor'da Covid-19 pozitif sayısı 6'ya yükseldi!

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Son dakika | İnegölspor'da Covid-19 pozitif sayısı 6'ya yükseldi!
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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor'da, 6 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, rutin yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

Sonuçlarda, 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığı, bir önceki testlerde de 3 futbolcuya aynı tanının konulduğu belirtildi.

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Testi pozitif çıkan futbolcuların evlerinde ve tesislerde karantinaya alındığının vurgulandığı açıklamada, "6 futbolcumuzun tedavilerine evlerinde ve tesislerimizde devam ediliyor. Bu kapsamda tesislerimize ziyaretçi kabul edilmeyecektir." denildi.

 

Son dakika | İnegölsporda Covid-19 pozitif sayısı 6ya yükseldi

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