Son dakika | İnegölspor'da Covid-19 pozitif sayısı 6'ya yükseldi!

Kulüpten yapılan açıklamada, rutin yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

Sonuçlarda, 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığı, bir önceki testlerde de 3 futbolcuya aynı tanının konulduğu belirtildi.

Testi pozitif çıkan futbolcuların evlerinde ve tesislerde karantinaya alındığının vurgulandığı açıklamada, "6 futbolcumuzun tedavilerine evlerinde ve tesislerimizde devam ediliyor. Bu kapsamda tesislerimize ziyaretçi kabul edilmeyecektir." denildi.

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