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GeriFutbol Son dakika | Düzcespor'da 16 futbolcu ve başkanın Covid-19 testi pozitif!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 11:47 | Son Güncelleme:

Son dakika | Düzcespor'da 16 futbolcu ve başkanın Covid-19 testi pozitif!

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Son dakika | Düzcespor'da 16 futbolcu ve başkanın Covid-19 testi pozitif!
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Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'da 16 futbolcu ve kulüp başkanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-lacivertli takımın rutin yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Gökhan Kapoğlu ile 16 futbolcuda sonuçların pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbol kulübümüzde rutin yapılan koronavirüs testlerinde 16 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Bu sonucun ardından tesislerde bulunan futbolcular ve teknik heyet karantina altına alındı. Testleri pozitif çıkan
futbolcuların ise tedavilerine başlandı."

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Başkan Kapoğlu da yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin evinde devam ettiğini belirterek, "En kısa sürede aranıza yeniden dönmek dileğimle. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetiminin, takımın yarın ligde oynayacağı Bayrampaşaspor maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) müracaatta bulanacağı aktarıldı.

Son dakika | Düzcesporda 16 futbolcu ve başkanın Covid-19 testi pozitif

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