Son Dakika | İlkay Gündoğan'ın corona testi pozitif çıktı!
Manchester City, İlkay Gündoğan'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Deneyimli oyuncu, 10 gün boyunca karantina altında tutulacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, corona virüse yakalandı.
İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, deneyimli oyuncuya yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.
İlkay Gündoğan, Premier Lig ve İngiliz Hükümeti protokolleri gereğince 10 gün boyunca karantina altında kalacak.
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