Son dakika: II. Jehezkel olayını yaşayan Başakşehir, Eden Karzev için kararını verdi! Takımdan gönderiliyor...

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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı geride kalırken, Antalyaspor ve Başakşehir'in İsrailli futbolcularının yaptığı hareketler kamuoyunun gündemine oturmuştu. Antalyaspor'un santrforu Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golün ardından sevincindeki hareketiyle gözaltına alınmıştı.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Jehezkel, Antalyaspor'dan ayrılmış ve ülkesine geri dönmüştü.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Bu olayın yaşandığı esnada Başakşehir'in futbolcusu Eden Karzev de Jehezkel'in sevincinde yer alan İsrail propagandasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

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Başakşehir Kulübü, oyuncuyla ilgili disiplin soruşturması başlatıldığını açıklamıştı. Turuncu - lacivertlilerden yeni bir duyuru geldi.

Başakşehir, disiplin soruşturmasının sona erdiğini ve Karzev'in takımdan ayrılacağını açıkladı.

Yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi;

"14 Ocak Pazar günü, kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev, kulübümüz tarafından uyarılmış olup, sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır. İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağrılmış, futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek oyuncudan savunması istenmiştir. Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, futbolcunun kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür."

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yaptığı paylaşım sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Karzev’i gözaltına almıştı. Karzev, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.