Trabzonspor taraftarları, bu görüntüden sonra küplere bindi! Umar Sadiq maça çıktı, herkes şaşırdı: 'Benim de kafam karıştı'

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Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üst sıralarda kalıcı olmayı hedefleyen Trabzonspor'da yıldız golcü Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna sonradan dahil edilmişti.

Nijerya Futbol Federasyonu, Real Sociedad forması giyen santrfor oyuncusu Umar Sadiq'in sakatlanmasının ardından kadrodan çıkarıldığını ve yerine Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun çağrıldığını duyurmuştu.

SADIQ, AFRİKA KUPASI'NI KAPATMIŞTI

Umar Sadiq, sakatlığının tedavisi için İspanya'ya geri dönmüş ve Afrika Uluslar Kupası defterini kapatmıştı.

GERİ DÖNDÜ, MAÇA ÇIKTI

Sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçıracağı açıklanan Umar Sadiq; Real Sociedad'ın deplasmanda Osasuna ile oynadığı maçın kadrosunda yer alırken, karşılaşmaya 73. dakikada dahil oldu.

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TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Bu durum sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, Süper Lig'in kritik döneminde Paul Onauchu'nun Afrika Uluslar Kupası'na çağrılmasına isyan etti ve sosyal medyadan tepki içeren yorumlarda bulundu.

GALATASARAY'A KARŞI YOK

Nijeryalı yıldız, bordo - mavililerin Galatasaray ile oynayacağı maçın kadrosunda yer alamayacak.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 16 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 9 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

PESEIRO: 'BENİM DE KAFAM KARIŞTI'

Öte yandan Nijerya Teknik Direktörü Jose Peseiro'ya Umar Sadiq'in oynayabilecek durumda olmasına rağmen neden kadrodan çıkarıldığı soruldu.

"Benim de kafam karıştı" ifadelerini kullanan Portekizli teknik adam, "Milli takım sağlık ekibinden, yaralandığı ve en az 15 gün iyileşemeyeceğinin belirtildiği bir rapor aldım. Teknik heyet ile bir toplantı yaptık ve oyuncu kalmak istedi. Ancak son gün onun yerini doldurabileceğimiz için bunu yapmaya karar verdik. Bu kadar çabuk iyileştiği için onun adına mutluyum ama bize yardım edemediği için de üzgünüm." dedi.