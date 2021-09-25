Son Dakika: Hollanda'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Fenerbahçe'de 11 oyuncusu olunca...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihi proje başlıyor Dünyaya tanıtıldı... Piramitlerle yarışacakTarihi proje başlıyor! Dünyaya tanıtıldı... Piramitlerle yarışacak#Taş Tepeler
Evin içinde aşı kavgaları Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağızEvin içinde aşı kavgaları! Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağız!#Aşı Tartışması
Yerden yere vurdu Oyun zekası yetersiz, felaket, ızdırap...Yerden yere vurdu! "Oyun zekası yetersiz, felaket, ızdırap..."#Beşiktaş
Boğazda büyük panik 1 günde 2 kaza...Boğaz'da büyük panik! 1 günde 2 kaza... #Gemi
Yüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçaklarıYüzde yüz yerli... İşte insansız yangın söndürme uçakları!#TEKNOFEST 2021
Dünya merkezlerinin gözü bu görüşmede olacakDünya merkezlerinin gözü bu görüşmede olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece iki sorun var Acaba Kılıçdaroğlu...Kürt sorunu diyenlerin gündeminde sadece iki sorun var! Acaba Kılıçdaroğlu...#Kürt Sorunu
Talibandan kan donduran açıklamalar... Bize kimse karışamaz...Taliban'dan kan donduran açıklamalar... 'Bize kimse karışamaz...'#Afganistan
Olay video gerçeği Kim izletti Maç öncesi soyunma odasında yaşananlar...Olay video gerçeği! Kim izletti? Maç öncesi soyunma odasında yaşananlar...#Mario Balotelli
Sonbaharda bir başka güzel... Uzmanlar önerdi: 7 şehirden 15 seçenekSonbaharda bir başka güzel... Uzmanlar önerdi: 7 şehirden 15 seçenek#Seyahat
Bu kadarı da olmaz dedirtti Tacizci avukattan skandal savunma'Bu kadarı da olmaz' dedirtti! Tacizci avukattan skandal savunma#Taciz
AVMye afişini astırdı... Civarda oturan eski sevgililerime eziyetAVM'ye afişini astırdı... 'Civarda oturan eski sevgililerime eziyet!'#İrem Derici
Ben bu melekle 9 yıl yaşadım... İyi ki doğdun oğlum'Ben bu melekle 9 yıl yaşadım... İyi ki doğdun oğlum!'#Ebru Şallı
Konut harekâtı başlıyor Emlak Konuttan domino etkisi yaratacak projelerKonut harekâtı başlıyor! Emlak Konut'tan domino etkisi yaratacak projeler#Emlak Konut GYO
Beşiktaşta büyük kabus Tam 14 isim...Beşiktaş'ta büyük kabus! Tam 14 isim...#Beşiktaş
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Hollanda'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Fenerbahçe'de 11 oyuncusu olunca...

#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Futbol
Son Dakika: Hollandadan Ferdi Kadıoğlu hamlesi Fenerbahçede 11 oyuncusu olunca...

Ferdi Kadıoğlu konusunda milli takım açısından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Vitor Pereira yönetiminde düzenli 11 oyuncusuna dönüşen, attığı goller ve asistlerle skora önemli katkıda bulunan Ferdi için Hollanda süreci hızlandırdı.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımımız tarafından istenen Ferdi Kadıoğlu için Hollanda’nın hocası Louis Van Gaal’ın yakından ilgilendiği belirlendi.

Fanatik'in haberine göre; Van Gaal’ın, Ferdi’nin formasını giydiği Hollanda U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Erwin van de Looi ile bir görüşme gerçekleştirerek 21 yaşındaki futbolcunun durumu hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.

Ferdi Kadıoğlu’nun bu sezon kulübünde oynadığı maçların da, Portakallar’ın izleme ve analiz ekibi tarafından çok daha yakından mercek altına alınmaya başladığı belirlendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Futbol