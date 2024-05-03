Son dakika: Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi! Duygusal veda...

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Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile yolları ayırdıklarını duyurdu.



Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinden bu yana kulübümüz ve şehrimiz için hiç düşünmeden ve yorulmadan çalışan, takımımızın 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunda mücadele etmesi için depremden hemen sonra her türlü çalışmayı titizlikle yöneten Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz. Volkan Demirel her zaman şehrimizin ve kulübümüzün bir değeri olarak kalacaktır" denildi.



2022-2023 sezonunda göreve başladığı Hatayspor'un başında 55 resmi müsabakaya çıkan Volkan Demirel, bu maçlarda 16 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti.

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VOLKAN DEMİREL'DEN VEDA MESAJI

Hatayspor takımı olarak bu yıl her türlü imkansızlıktan imkan yaratmaya, küllerimizden doğmaya çalıştık. En büyük amacımız Hatay halkına moral ve umut olabilmekti. Ne yazık ki hayatta çabalarınız koşullar el verdiği sürece yeterli olabiliyor.

Şansım adına değerli Hatay halkına ve Atakaş Hatayspor ailesine, ekibime, oyuncularıma ve emek veren tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.