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Futbol
Haber Giriş: 10.08.2020 - 09:15,Son Güncelleme:

Son Dakika | Harcama limitleri için kritik zirve! TFF ve Kulüpler Birliği...

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Son Dakika | Harcama limitleri için kritik zirve! TFF ve Kulüpler Birliği...
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Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un aralarında bulunduğu 8 kulüp, TFF’yi ziyaret ederek harcama limitlerini masaya yatıracak.

Süper Lig'in 8 ekibi bugün TFF'yi ziyaret ederek belirlenen limitlerin değiştirilmesini isteyecek. Açıklanan limitlere %15'lik aşma payı bırakılırken kulüpler bu payın %40 olmasını teklif edecek.

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın yaptığı açıklamalar sonrasında alevlenen tartışma, sarı-lacivertlilerin yaptığı transferlerle daha da arttı. Bugün yapılacak toplantıda Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa, Sivasspor, ve Göztepe yöneticileri yer alacak.

Limitlerin hesaplanmasında değiştirilmek istenen bölüm de anlatılacak. Buna göre banka borçlarının ana parasının hesaplamaya dahil edilmesini istemeyen kulüpler bunu kabul ettirebilirse ellerini de rahatlatacak. (Sabah)

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