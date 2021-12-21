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Futbol
Haber Giriş: 21 Aralık 2021 - 11:28 | 

Son Dakika: Hamit Altıntop'tan Kenan Koçak ve Fenerbahçe açıklaması!

Vitor Pereira sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan Kenan Koçak hakkında Türkiye Futbol Federasyonu kanadından açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop sert çıktı ve söylentilere nokta koydu.

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1FENERBAHÇEDE GÜNDEM YENİ HOCA

FENERBAHÇE'DE GÜNDEM YENİ HOCA

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Portekizli teknik adamın sarı lacivertli ekipteki ikinci döneminin resmen sona ermesinin ardından yeni hoca arayışları başladı.
2KİM GELSE OLMADI

KİM GELSE OLMADI

20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin ardından göreve gelen başkan Ali Koç, görev süresindeki 9. teknik direktörünü arıyor. Ali Koç, göreve gelir gelmez Aykut Kocaman ile yolları ayırmış ve Hollanda Ligi şampiyonu Phillip Cocu'yu takımın başına geçirmişti.
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Ali Koç, Phillip Cocu ile sözleşme imzalanırken "Görev sürem boyunca çalışacağımız tek teknik adam olmasını temenni ediyorum" demişti ancak hesaplar tutmadı. Ali Koç, Phillip Cocu'dan sonra 7 teknik adamla birlikte çalıştı.
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Sarı-lacivertli ekipte Phillip Cocu 15, Erwin Koeman 9, Ersun Yanal 54, Zeki Murat Göle 2, Tahir Karapınar 9, Erol Bulut 34, Emre Belözoğlu 10 ve Vitor Pereira 25 müsabakaya çıktı.
5TFF KANADINDAN AÇIKLAMA

TFF KANADINDAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'de bahsi geçen bu 8 ismin ardından yeni dönem için düğmeye basıldı. Sarı lacivertli ekibin gündeminde Slaven Bilic, Kenan Koçak ve İsmail Kartal olduğu konuşulurken iddiaların gölgesinde ilk resmi açıklama TFF'den geldi.
6HAMİT ALTINTOP SERT ÇIKTI

HAMİT ALTINTOP SERT ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın isminin Fenerbahçe ile anılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
7FENERBAHÇEYE VERME NİYETİMİZ YOK, KONU KAPANSIN

"FENERBAHÇE'YE VERME NİYETİMİZ YOK, KONU KAPANSIN"

Konuyla ilgili Lig Radyo'ya konuşan Hamit Altıntop, Kenak Koçak'ı Fenerbahçe'ye vermeye niyetlerinin olmadığını ifade ederek konunun kapanması gerektiğini dile getirdi. Altıntop, "Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor! Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen." dedi.
8DERBİDE BULUŞTULAR

DERBİDE BULUŞTULAR

Kenan Koçak'ın ismi sarı lacivertli kulüpte Vitor Pereira dönemi henüz sona ermeden gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamdan sonra takımın başına geçirmeyi düşürdüğü ismin Kenan Koçak olduğu ileri sürülmüştü.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisini Stefan Kuntz'la birlikte tribünden takip eden Kenan Koçak'la bir süre sohbet etmiş ve iddiaların gölgesinde gerçekleşen bu yakınlaşma dedikoduları alevlendirmişti.
10KENAN KOÇAKIN KULÜP TAKIMLARINDAKİ PERFORMANSI

KENAN KOÇAK'IN KULÜP TAKIMLARINDAKİ PERFORMANSI

VfR Mannheim: 66 maç - 1.97

SV Waldhof Mannheim: 104 maç - 1.63

Sandhausen: 82 maç - 1.21

Hannover: 57 maç - 1.39

11BİR BAŞKA ADAY SLAVEN BİLİC

BİR BAŞKA ADAY SLAVEN BİLİC

Fenerbahçe'de teknik adam hedeflerinden biri de Hırvat teknik adam... Ancak Slaven Bilic, Beijing Guoan’daki görevinden 3 Ocak’ta oynanacak maçın ardından ayrılabilecek. Slaven Bilic ve ekibinin Çin ekibi ile bağını koparabilmesi halinde göreve gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
12İSMAİL KARTAL İDDİALARI

İSMAİL KARTAL İDDİALARI

2014-15 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu sıralar boşta olan İsmail Kartal ile ilgili iki senaryo var. İlki, en azından sezon sonuna kadar takımın başına getirilmesi. Diğer alternatif ise Pereira sonrası geçici olarak İsmail Kartal’la anlaşmak ve teknik adam arayışına devam etmek. Ardından Kartal’ın, yeni gelecek hocanın ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve devam etmesi.
13KAMERUN BASINI SEEDORF DEDİ

KAMERUN BASINI SEEDORF DEDİ

Fenerbahçe'yle ilgili bir hoca iddiası da dış basından geldi. Kamerun medyasına göre Sarı-Lacivertliler, sezon sonuna kadar takımın başına geçmesi için Clarence Seedorf'a teklif götürdü. En son Kamerun Milli Takımı'nı çalıştıran, 2019'dan beri ise boşta olan Hollandalı çalıştırıcıya 720 bin Euro önerildiği belirtildi. Haberde, anlaşmada 1 yıl da opsiyonun da bulunduğu kaydedildi. Seedorf'un Fenerbahçe ile görüşmeleri doğruladığı ancak çok erken aşamada olduğunu söylediği yazıldı. Hollanda Milli Takımı'nın ve Milan'ın unutulmaz futbolcularından olan Clarence Seedorf, jübile yaptıktan sonra Milan, Shenzen, Deportivo La Coruna ve Kamerun Milli Takımı'nı çalıştırdı.
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