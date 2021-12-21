Son Dakika: Hamit Altıntop'tan Kenan Koçak ve Fenerbahçe açıklaması!
Vitor Pereira sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu konuşulan Kenan Koçak hakkında Türkiye Futbol Federasyonu kanadından açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop sert çıktı ve söylentilere nokta koydu.
FENERBAHÇE'DE GÜNDEM YENİ HOCA
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Portekizli teknik adamın sarı lacivertli ekipteki ikinci döneminin resmen sona ermesinin ardından yeni hoca arayışları başladı.
Ali Koç, Phillip Cocu ile sözleşme imzalanırken "Görev sürem boyunca çalışacağımız tek teknik adam olmasını temenni ediyorum" demişti ancak hesaplar tutmadı. Ali Koç, Phillip Cocu'dan sonra 7 teknik adamla birlikte çalıştı.
TFF KANADINDAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe'de bahsi geçen bu 8 ismin ardından yeni dönem için düğmeye basıldı. Sarı lacivertli ekibin gündeminde Slaven Bilic, Kenan Koçak ve İsmail Kartal olduğu konuşulurken iddiaların gölgesinde ilk resmi açıklama TFF'den geldi.
"FENERBAHÇE'YE VERME NİYETİMİZ YOK, KONU KAPANSIN"
Konuyla ilgili Lig Radyo'ya konuşan Hamit Altıntop, Kenak Koçak'ı Fenerbahçe'ye vermeye niyetlerinin olmadığını ifade ederek konunun kapanması gerektiğini dile getirdi. Altıntop, "Bir spekülasyon, bir dedikodu vakit kaybettiriyor! Kenan Koçak'ı Fenerbahçe'ye verme niyetimiz yok! Konu kapansın lütfen." dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisini Stefan Kuntz'la birlikte tribünden takip eden Kenan Koçak'la bir süre sohbet etmiş ve iddiaların gölgesinde gerçekleşen bu yakınlaşma dedikoduları alevlendirmişti.
BİR BAŞKA ADAY SLAVEN BİLİC
Fenerbahçe'de teknik adam hedeflerinden biri de Hırvat teknik adam... Ancak Slaven Bilic, Beijing Guoan’daki görevinden 3 Ocak’ta oynanacak maçın ardından ayrılabilecek. Slaven Bilic ve ekibinin Çin ekibi ile bağını koparabilmesi halinde göreve gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
İSMAİL KARTAL İDDİALARI
2014-15 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu sıralar boşta olan İsmail Kartal ile ilgili iki senaryo var. İlki, en azından sezon sonuna kadar takımın başına getirilmesi. Diğer alternatif ise Pereira sonrası geçici olarak İsmail Kartal’la anlaşmak ve teknik adam arayışına devam etmek. Ardından Kartal’ın, yeni gelecek hocanın ekibinde yardımcı antrenör olarak göreve devam etmesi.
KAMERUN BASINI SEEDORF DEDİ
Fenerbahçe'yle ilgili bir hoca iddiası da dış basından geldi. Kamerun medyasına göre Sarı-Lacivertliler, sezon sonuna kadar takımın başına geçmesi için Clarence Seedorf'a teklif götürdü. En son Kamerun Milli Takımı'nı çalıştıran, 2019'dan beri ise boşta olan Hollandalı çalıştırıcıya 720 bin Euro önerildiği belirtildi. Haberde, anlaşmada 1 yıl da opsiyonun da bulunduğu kaydedildi. Seedorf'un Fenerbahçe ile görüşmeleri doğruladığı ancak çok erken aşamada olduğunu söylediği yazıldı. Hollanda Milli Takımı'nın ve Milan'ın unutulmaz futbolcularından olan Clarence Seedorf, jübile yaptıktan sonra Milan, Shenzen, Deportivo La Coruna ve Kamerun Milli Takımı'nı çalıştırdı.