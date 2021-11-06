Son Dakika: Halis Özkahya'dan Süper Lig tarihinde görülmemiş hata! "Kabahatin en azı Halis Özkahya'da... Ben olsam..."

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Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'da oynanan karşılaşmada Süper Lig tarihinde görülmemiş bir olay yaşandı.

Gaziantep FK - Kasımpaşa arasında oynanan maçta 9 dakika uzatma oynanacağı işaret edildi. Ancak karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, müsabakayı 94:14'te bitirdi. Böylece mücadele Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve takımlar soyunma odalarına gitti.

MAÇI ERKEN BİTİRDİĞİNİ FARK ETTİ...

Halis Özkahya'nın son düdüğü çalmasının ardından soyunma odasına giden futbolcular, 10 dakika sonra tekrar sahaya çağrıldı. Takımlar sahaya çıktıktan sonra kalan 5 dakikalık süreye devam edildi. Yayıncı kuruluşun servis ettiği bilgiye göre; Gaziantep FK ve Kasımpaşa'da bazı oyuncular, duştan çağrıldı.

Gaziantep FK - Kasımpaşa mücadeledesini açıkladığı uzatma dakikasından 5 dakika önce bitiren Halis Özkahya, müsabakayı erken sonlandırdığı için ciddi hayal kırıklığı yaşadı. Eksik sürenin oynanmasının ardından maç yeniden sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.

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EROL BULUT: HALİS ÖZKAHYA DA İNSAN...

Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut, maçın son bölümlerinde yaşanan olayla ilgili müsabaka sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Bulut, "Önce içeri girdik, sonra tekrar çıkıp oynadık, maçı bitirdik. Olması gereken neyse onu yapmak zorundayız. Bize de böyle talimat geldi. 4 dakika daha oynanması gerekiyordu. Futbolcularımız, tekrar formalarını giyip sahaya çıktı. Evet bu bir hata ama biz de, hakem de insan. Böyle hatalar olabiliyor." diye konuştu.

HAKAN KUTLU: KRONOMETRESİNDE DAKİKAYI YANLIŞ GÖRMÜŞ

Kasımpaşa teknik direktörü Hakan Kutlu, Gaziantep FK maçı sonrası Halis Özkahya'nın karşılaşmayı erken bitirmesi hakkında konuştu. Futbolda böyle hataların olabildiğini kaydeden Kutlu, "Hakem de maçın kronometresinde dakikayı yanlış görmüş, maçın bittiğini zannetmiş" dedi.

"Bazen hatalar olabiliyor. Hakem de maçın kronometresinde dakikayı yanlış görmüş, maçın bittiğini zannetmiş. Sonra bize yeniden maça çıkmamız gerektiğini söylediler, biz de çıktık. Olabiliyor böyle hatalar, üzerinde çok durmamak gerekiyor. Bizler de hata yapabiliyoruz, hakem de bir hata yapmış."

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MURAT FEVZİ TANRILI: VAR'DA PATLAMIŞ MISIR KEYFİ

Hürriyet Gazetesi yazarı ve aynı zamanda eski hakem olan Murat Fevzi Tanrılı, Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında yaşanan tarihi hatayı bugünkü köşesine kaleme aldı. Yaşanan olayda en az kabahati olan ismi orta hakem Halis Özkahya olduğunu ifade eden Tanrılı, faturayı VAR hakemlerine kesti.

Murat Fevzi Tanrılı'nın bugünkü köşe yazısı şu şekilde:

Halis Özkahya saatini yanlış gördü veya saatinde sorun oldu diyelim. Hatta dalgınlıkla bitirdiğini varsayalım. Yardımcı hakemler Ekrem Kan ve İlker Takpak siz ne iş yaparsınız? 4. hakem Emre Kargın, uzatma süresi olarak ne kaldırdığını bilmez misin? Peki ya VAR odası? Özgüç Türkalp ve Oğuzhan Uğurlu, Riva’ya film izlemeye mi gittiniz? Patlamış mısır da var mıydı? Halis Özkahya dışındaki 5 hakemin de uyuma ihtimaline akıl sır ermiyor.

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BUNUN SUÇLUSU KiM?

Kabahatin en azı Halis Özkahya’nındır! Çoğu ise VAR odasının ve sahadaki diğer hakemlerindir. VAR geldikten sonra bazı yardımcıların ekip ruhundan uzaklaşıp boşvermiş tavırlarının hazin göstergesidir. VAR’dakilerin özensiz, dikkatsiz ve lakayıt tavırlarının eseridir. Tüm ekip ceza almalı lakin Halis Özkahya dışındakilerin çok daha uzun süre cezalandırılması şart. Gerçi maçın spikeri Çağatay Uysal, maçın bitiş düdüğünü de Fırat aydınus’a çaldırmıştı zaten!

BÜNYAMİN GEZER: HAYATIMDA BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

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Eski hakem Bünyamin Gezer ise Halis Özkahya için, "Hayatımda çok hakem hatası gördüm ama böylesini görmedim. Ben olsam, Halis Özkahya ve ekibini haftalar boyu bekletirim" ifadelerini kullandı.

"Hayatımda çok hakem hatası gördüm ama böylesini görmedim. Türk hakemliği ne hale gelmiş. Asla kabul edilebilecek bir olay değil. Merkez Hakem Kurulu'nun disiplin anlayışı böyle maçlardan geçer. Ben olsam, Halis Özkahya ve ekibini haftalar boyu bekletirim. Bu olay dünya basınına da düşer."

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MAÇTAN SONRA OYUNCULAR NELER DEDİ?

Ryan Donk: Hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geliyor. Uzun yıllardır Türkiye'de oynuyorum ve ilk kez böyle bir şey görüyorum"

Günay Güvenç: Hakem de insan. Bir hata yaptı. Soyunma odasından geri çağırdı. Halis hocaya 'Sorun yok, herkes hata yapar' dedim. Kamuoyu bunu değerlendirecektir. Kendisi için belki hoş olmadı ama herkes hata yapar. Yenilsek de aynı şeyleri söyleyecektim"