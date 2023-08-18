Son Dakika: Hakim Ziyech, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Hakim Ziyech, bu akşam 23:00 sularında İstanbul'a gelecek.

TESTLERDE SORUN ÇIKMADI

30 yaşındaki futbolcu, Yener İnce’nin gözetiminde Londra’da bir dizi testten geçti. Ziyech'in sağlık kontrollerinde bir soruna rastlanmadı ve Chelsea ile Galatasaray transfer konusunda her konuda anlaştı.

2022/23 SEZONUNDA 24 RESMİ MAÇTA SADECE 9 KEZ 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Chelsea ile olan sözleşmesi Haziran 2025’te bitecek olan Hakim Ziyech, İngiliz ekibinin gelecek planlarında yer almıyor. Devre arasında PSG’ye transferi son anda gerçekleşmeyen Al Nassr transferi de sağlık kontrollerine takılan Faslı futbolcu sağlık durumunun temiz çıkması durumunda sarı kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray; Ajax’tan 2020 yılında 40 milyon Euro bonservisle Chelsea’ya transfer olan Ziyech için Londra ekibine bonuslarla birlikte 1 milyon Euro ödeyecek. Chelsea’de geçen sezon 24 maçta görev yapan Ziyech sadece 9 kez 11’de yer alırken gol atamadı, takımına 3 asistlik katkıda bulundu.

Haberin Devamı