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GeriFutbol Son Dakika! Hakem Zorbay Küçük sakatlandı, 6 ay maç yönetemeyecek!
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Haber Giriş: 05.07.2020 - 15:32,Son Güncelleme:

Son Dakika! Hakem Zorbay Küçük sakatlandı, 6 ay maç yönetemeyecek!

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Son Dakika! Hakem Zorbay Küçük sakatlandı, 6 ay maç yönetemeyecek!
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Hakem yorumcusu Deniz Çoban, Zorbay Küçük'ün sakatlığından dolayı 6 hafta boyunca maç yönetemeyeceğini açıkladı.

Türkiye'nin genç hakemlerinden Zorbay Küçük sakatlık geçirdi! Deniz Çoban yayıncı kuruluş beIN Sports'ta katıldığı bir programda Zorbay Küçük'ün sakatlandığını ve 6 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Deniz Çoban, ardından Twitter hesabından da sakatlığı duyururken "Sezonun flaş hakemi Zorbay Küçük yönettiği Beşiktaş-Konyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirmiş. Maalesef sakatlığı ciddi ve en az 6 ay maç yönetemeyecek. Kendisine acil şifalar dilerim..." paylaşımında bulundu.

27 yaşındaki hakem, bu sezon Süper Lig'de 15 maç yönetmişti.

Son Dakika Hakem Zorbay Küçük sakatlandı, 6 ay maç yönetemeyecek

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