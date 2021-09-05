Son dakika: Hagi'den Galatasaray maçı sonrası Alex de Souza sorusuna yanıt, Morutan ve Cicaldau sözleri

Gheorghe Hagi'nin açıklamaları şu şekilde:

Kendi evime döndüğüm için hazırlık maçı da olsa, iki günlüğüne de olsa İstanbul’da olmak mutluluk verici. Teşekkür ederim hocama, hazırlık maçı yapmamıza izin verdiği için. Çok iyi maç oldu. Güzel şeyler öğrendik maç içerisinde. Biz daha yolun başındayız, takımımızı yeni inşa ediyporuz. Bu tip maçlarla tecrübe kazanıyoruz. Çok genç oyuncularımız var. 10 tane oyuncumuz da milli takımlarda. Zaten bizim çok iyi bir akademimiz var, Romanya'nın en iyi akademisi. Bununla gurur duyuyoruz. Bizim yatırımımız gençlere. Tecrübeli oyuncular da kullanıyoruz ama yatırımımız genç futbolculara.

Morutan ve Cicaldau sözleri

Galatasaray’ın başında çok önemli bir insan var. Ne yapılacağını her zaman o biliyor. Benim söylememe gerek yok. Galatasaray en büyük reformları Fatih Terim ile başardı. Ve en büyük başarılara da Fatih Terim ile ulaştı. Morutan çok yetenekli, geleceği açık bir oyuncu. Sabır lazım, buraya adapte olması lazım. Kapasitesi çok yüksek. Tempoya alıştığı zaman iyi olacaktır. Biraz sabır. Cicaldau da Morutan da çok iyi oyuncular. İlk maçlarında da bunu gösterdiler zaten. Morutan, milli takımda niye yok bilmiyorum. Tehlikeli soru. Cevap vermek istemiyorum. Öyle bir karşılaştırma yapılmaması gerekiyor.

Morutan - Hagi kıyaslamaları...

Genç yetenekli bir futbolcu. Zaman ve sabır lazım. Yavaş yavaş kendisini ispat edecek ama böyle kıyaslamaya gerek yok.

Alex mi Hagi mi?

Ben sahada konuştum. Cevap verecek soru değil. Ben laflarla değil tarihi sahada yazdım. Bunu konuşmayı diğer insanlara bırakıyorum.

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