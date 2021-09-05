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Spor Arena
Haber Giriş: 05.09.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Galatasaray 1 - 3 Farul Constanta (Maç özeti)

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Süper Lig'e milli maçlar için verilen arada Farul Constanta ile hazırlık maçında karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

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  • Galatasaray-Farul Constanta maçından en özel fotoğraflar
  • Galatasaray-Farul Constanta maçından en özel fotoğraflar
  • Galatasaray-Farul Constanta maçından en özel fotoğraflar
  • Galatasaray-Farul Constanta maçından en özel fotoğraflar
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Galatasaray, milli maçlar için arada Ghehorghe Hagi'nin hem sahibi hem de teknik direktörü olduğu Farul Constanta ile hazırlık maçında karşılaştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını önde tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıda gelen gollere engel olamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'ın tek golü, 30. dakikada De Nooijer'in kendi kalesine atmasıyla geldi. Farul Constanta'ya galibiyeti getiren goller ise 84. dakikada Betancor ve 87. dakikada Ely Fernandes ve 90+3'te penaltıdan Genea'nın ayağından geldi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 13: Galatasaray Ömer Bayram'la sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasına açtığı ortada Diagne rövaşata vurmak istedi ancak top kornere gitti.

Dakika 14: Kullanılan köşe vuruşunda Işık Kaan Arslan ceza sahasında kafayla vurdu. Kaleci kornere çeldi.

Dakika 30: Kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram'ın ortasına Constanta'dan De Nooijer vurdu ve kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti.

İKİNCİ YARI BİRAZDAN...

Galatasaray 1 - 3 Farul Constanta (Maç özeti)

Galatasaray 1 - 3 Farul Constanta (Maç özeti)

 

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