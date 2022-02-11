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Son dakika: Haftanını hakemleri açıklandı! Trabzonspor - Konyaspor maçı...

#Trabzonspor-Konyaspor#Süper Lig#Hakemler
Son dakika: Haftanını hakemleri açıklandı Trabzonspor - Konyaspor maçı...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Zirvedeki kritik Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek.

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Süper Lig'de 25. hafta heyecanı bugün, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) haftanın hakemlerini duyurdu. TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre lider Trabzonspor ile en yakın takipçisi Konyaspor arasında oynanacak mücadelenin hakemi Mete Kalkavan oldu.

Haftanın programı ve hakemleri şöyle:

Bugün
20.00 Altay - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

12 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
16.00 GZT Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray - Kayserispor: Sarper Barış Saka

13 Şubat Pazar
13.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.00 FT Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Trazbzonspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan

14 Şubat Pazartesi
20.00 A.Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor-Konyaspor#Süper Lig#Hakemler

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