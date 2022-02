Son Dakika Haberi... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve muhtemel yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası için kura çekimi gerçekleştirildi ve çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

İşte çeyrek final eşleşmeleri;

Trabzonspor-Antalyaspor

Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK

Beşiktaş-Kayserispor



Olası yarı final eşleşmeleri belli oldu;

Trabzonspor-Antalyaspor / Beşiktaş-Kayserispor

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK / Sivasspor-Vavacars Fatih Karagümrük

'SÜRPRİZE AÇIK'

Kura çekiminde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, "132 takımla başladığımız bu macera 8 takıma kadar geldi. 124 tane maçı idrak ettik. 7 maçımız kaldı. Çok hoş, güzel, heyecanlı maçlar izledik. Sürprizli maçlar izledik. Penaltılara kalan maçla oldu. Tüm maçların da yüzde 40’a yakını uzatmaya gitti. Türkiye Kupası, heyecanlı, çekişmeli maçlara sahne oldu. Türkiye Kupası, her zaman bu topluma heyecan vermiştir. Vermeye de devam edecektir. Türkiye Kupası’nda tek maçların sürpriz açık olduğu görülüyor. Bu turnuvada inanılmaz sürprizler oldu. 15 değişik şampiyon olan takımımız var. Bu 8 takımın içinde 3 tane kupayı kazanmış takım var. Futbol bu ülke için yıllardır beri önemli" dedi.

ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal: "Amacımız kupayı Antep’e getirmek"

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, amaçlarının Türkiye Kupası’nı Gaziantep’e getirmek olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final eşleşmeleri çekilen kura sonucunda belli oldu. Çeyrek finalde Alanyaspor ile eşleşen Gaziantep Futbol Kulübü’nde Başkan Cevdet Akınal kura sonrası açıklamalarda bulundu. Amaçlarının kupayı kazanmak olduğunu söyleyen Akınal, "Gaziantep FK olarak kupayı Anadolu’da bırakmak, kazandırmak istiyoruz. Bir Anadolu takımıyla eşleştik. İyi oynayan kazansın. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Bizim de amacımız kupayı Antep’e getirmek, o yolda ilerleyeceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

Nazmi Yüksel: “Alanyaspor’u gerekli yerlere taşıyacağız“

Alanyaspor Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, iki yıl boyunca kupada yarı final ve finalde elendiklerini hatırlatarak, Alanyaspor’u gerekli yerlere taşıyacaklarını ifade etti.



Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri çekilen kura sonucunda belli oldu. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Alanyaspor’da Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alanyaspor olarak her şeye hazırlıklı olduklarını aktaran Yüksel, “Buraya kadar gelen takımların hepsi belli başarıyı yakalamış takımlar. Biz önümüze bakacağız. İnşallah Alanyaspor’u gerekli yerlere taşıyacağız. İki yıl boyunca yarı final ve finalde elendik. İnşallah bu kez öyle olmayacak, sonuca gideceğiz. Diğer takımlara başarılar diliyorum“ dedi.

Sivasspor Asbaşkanı Serkan Aydın: "Kupayı şehrimize kazandırmak istiyoruz"

Sivasspor Dış İlişkiler ve Reklamdan Sorumlu Asbaşkanı Serkan Aydın, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminden sonra yaptığı değerlendirmede, "Her takım aynı şansa sahip. Biz de bu sezon kupayı şehrimize ve taraftarımıza kazandırmak istiyoruz. Sivasspor tarihine böyle bir kupanın yakışacağını düşünüyoruz" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi sonucunda Sivasspor, Fatih Karagümrük ile eşleşti. Kurayı basın mensuplarına değerlendiren Sivasspor Dış İlişkiler ve Reklamdan Sorumlu Asbaşkanı Serkan Aydın, "Şanslı bir kura çektik. Şans dediğim, çeyrek final maçınız evimizde oynamanın bir avantaj olduğu muhakkak. Bunun haricinde çeyrek final oynayan her takımın bu kupayı alma gücünün olduğunu biliyoruz. Her takım aynı şansa sahip. Biz de bu sezon kupayı şehrimize ve taraftarımıza kazandırmak istiyoruz. Sivasspor tarihine böyle bir kupanın yakışacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu bilinçle hareket edip, takımımızı daha iyi hazırlayıp, bu süreçte umarım bu kupayı müzemize götürürüz diye düşünüyoruz. Bana göre her takımın kupayı alma ihtimali eşit. Şu takımı çektik şanslıyız, bu takımı çektik şanssızız diye bir lüksümüz yok. Kupayı almak istiyorsanız her takımı yenebilme gücüne sahip olmanız gerekir" diye konuştu.

Kemal Erdoğan: "Kupa gelirlerinin artırılması lazım"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, "Türkiye Kupası’nda mücadele eden takımların finale kalana kadar ciddi giderleri oluyor. Gelirleri azalıyor. Belki finali kazandığınız zaman geliriniz oluyor ama o da genelde primlere gidiyor. Muhakkak gelirlerin artırılması lazım" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi gerçekleşti. Kura çekiminde Beşiktaş, Kayserispor ile eşleşti. Eşleşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, "Son 8 takım olunca kolay takım yok. Kayserispor iyi bir takım. Fenerbahçe’ye son dakika sürprizi yaptı. Biz son dakikaya bırakmayı düşünmüyoruz. Maçlarda ne olacağı belli olmaz. Bizim takımımız da gayet kuvvetli. Güzel bir maç olacak. Futbolcularımızla, teknik ekibimizle konuştuğumuz zaman Antalya’ya gitmek istediklerini söylediler. Kısmet bir sonraki maçta Antalya’da oluruz. İlk önce Kayserispor’u yenmemiz lazım. Hazırlanacağız. Türkiye Kupası güzel bir kupa. Biraz önce futbol kulüplerinin temsilcileri ile sohbet ettiğimiz zaman finale gelene kadar gelirler, giderler neredeyse eşit oluyor. Büyük takımların gelirleri daha iyi olabilir ama diğer takımları düşünürsek belki bu gelirleri daha da arttırmamız lazım. Türkiye Kupası’nda mücadele eden takımların finale kalana kadar ciddi giderleri oluyor. Gelirleri azalıyor. Belki finali kazandığınız zaman geliriniz oluyor ama o da genelde primlere gidiyor. Demek istediğim şu; muhakkak gelirlerin artırılması lazım. Daha cezbetmesi lazım. Tekrar değerlendirilmesini rica ediyorum" diye konuştu.

"Gelirler ile giderler arasındaki sıkıntılar maalesef devam ediyor"



Kayserispor’un iyi bir kulüp olduğunu ifade eden Erdoğan, "Başkanları özel bir insan. Çok mücadele etti. Bizim başkanımız da çok özel bir insan. Bütün başkanlar futbol kulüplerini en iyi seviyeye taşımaya çalışıyorlar. Gelirler ile giderler arasındaki sıkıntılar maalesef devam ediyor. Yapılandırma yapan kulüplerimiz var. Yapılandırma yeterli gibi gözükse de aslında değil. Bankalar Birliği ile yapılan yapılandırmayı aslında kamuya olan borçlarımızı da aynı şekilde yapılandırabilsek daha rahat edeceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Tesisleşme atağı başlatalım"



Türkiye’de çok iyi statların yapıldığını söyleyen Kemal Erdoğan, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Muhteşem statlar yapılmış. Bütün statlar inanılmaz. Avrupa’da bile böyle statlar yok. Ancak bu statlarda oynayacak futbolcuların yetiştirileceği yerler var. Bunlar altyapı ve antrenman sahaları. Büyük kulüplerin bile yeterli sahası yok. Devletimiz lütfen bize arsalar tahsis etsin, çim sahalar yapalım. Böyle giderse yurt dışından yabancı futbolcu ithal etmeye devam ederiz. Yurt dışından gelen yabancı futbolcular sanıyor musunuz ki bu kazandıkları paraları Türkiye’de tutuyorlar. Yatırımlarını yurt dışına yapıyorlar. Türk oyuncularını en iyi şekilde yetiştirmemiz için bize çim sahalar lazım. Tesisleşme atağı başlatalım. Antrenman sahalarını çoğaltalım. Ersin ve Rıdvan gibi birçok kişi yetişebilir" ifadelerini kullandı.