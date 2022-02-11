Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! Göztepe penaltılarda yıkıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca, Hayırlı olsun diyerek duyurdu Zaman kaybını önleyecekBakan Koca, 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Zaman kaybını önleyecek#Uzaktan Sağlık Hizmeti
Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık karıştı Halil Akbunar Sus işareti yaptı ve...Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık karıştı! Halil Akbunar 'Sus' işareti yaptı ve...#Beşiktaş
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandıMahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme... Seccad Yeşil tutuklandı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19'u atlattı... Prof. Dr. Topaloğlu: Son iki test negatif çıktı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Beşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptıBeşiktaş çeyrek final biletini penaltılarla kaptı!#Beşiktaş
Bakan Koca İkinci doz oranları düşük diyerek uyardı... İlleri tek tek saydıBakan Koca 'İkinci doz oranları düşük' diyerek uyardı... İlleri tek tek saydı#Koronavirüs
Çelikten Kılıçdaroğluna fatura tepkisi: CHPnin siyasi iflas ilanıdırÇelik'ten Kılıçdaroğlu'na fatura tepkisi: CHP'nin siyasi iflas ilanıdır#Ömer Çelik
Bilim Kurulu üyesi İlhandan TMT tepkisi: Tarihi bilmeden Kıbrıs hakkında konuşmak doğru değilBilim Kurulu üyesi İlhan'dan TMT tepkisi: 'Tarihi bilmeden Kıbrıs hakkında konuşmak doğru değil'#Mustafa Necmi İlhan
MSBden FETÖ iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadırMSB'den 'FETÖ' iddialarına tepki: İftiralar halkımızı yanıltmaya yönelik art niyetli bir çabadır#Milli Savunma Bakanlığı
Bahçeliden Kılıçdaroğluna elektrik faturası tepkisiBahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'elektrik faturası' tepkisi#MHP
3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü Şeker Nineyi kaybettik3 padişah, 12 cumhurbaşkanı görmüştü! Şeker Nine'yi kaybettik#Şeker Aslan
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...“Yaşasın adalet” Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...#Erol Köse
Şimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamışŞimdi dünyanın en güçlü kadını: Elizabeth acı haberi alınca tuvalete gidip uzun uzun ağlamış#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! Göztepe penaltılarda yıkıldı

#Beşiktaş#Göztepe#Bjk Göztepe
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek finalde Göztepe penaltılarda yıkıldı

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 tamamlanan maçta Göztepe'ye penaltılarda 3-1'lik üstünlük sağladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş-Göztepe maçından en özel fotoğraflarBeşiktaş-Göztepe maçından en özel fotoğraflar
Beşiktaş-Göztepe maçından en özel fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 90 dakikasından gol sesi çıkmadı ve mücadele uzadı.

Siyah-beyazlılar, uzatma devrelerinde yakaladığı net pozisyonlardan yararlanamadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Göztepe'ye penaltılarda 3-1'lik üstünlük sağlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

12. dakikada orta sahada Beşiktaşlı futbolcular pas yaparken araya girerek topu kapan Obinna’nın ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.

29. dakikada Moubandje’nin kendi sahasından attığı pasta sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar’ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Haberin Devamı

37. dakikada Josef de Souza'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

İKİNCİ YARI

59. dakikada Atiba’nın pasıyla cezası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal’ın ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.

62. dakikada Alex Teixeira’nın pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal’ın son çizgiye inip rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Michy Batshuayi’nin pasında rakibe de çarpan topu ceza sahası içi sağında alan Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya gitti.

88. dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı rakip ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dino Arslanagic topu Cherif Ndiaye’ye indirdi. Ndiaye’nin vuruşunda ise kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

102. dakikada Güven Yalçın’ın pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Larin’in çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat’tan dönen meşin yuvarlağı Atınç Nukan kornere gönderdi.

Haberin Devamı

117. dakikada Rachid Ghezzal’ın ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında ceza sahası içinde Vida’nın kafa vuruşuna meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yasin Kol xx, Murat Ergin Gözütok xx, Mustafa Savranlar xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xxx, Kerem Kalafat xx (Serdar Saatçı dk. 95 x), Vida xxx, Montero xx (Welinton dk. 72 x), Rıdvan Yılmaz xx, Miralem Pjanic xx, Rachid Ghezzal xx, Josef de Souza xx (Atiba dk. 46 x), Oğuzhan Özyakup xx (Güven Yalçın dk. 80 x), Alex Teixeira xx (Michy Batshuayi dk. 73 x), Cyle Larin xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Dino Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Kahraman Demirtaş xx (Wilker Angel dk. 98 x), Kerim Alıcı xx, Obinna xx, Aytaç Kara xx (Soner Aydoğdu dk. 84 x), Moubandje xx (Berkan Emir dk. 106 x), Halil Akbunar xx (Lourency dk. 98 x), David Tijanic xx (Franco Di Santo dk. 66 x), Cherif Ndiaye xx (Makana Baku dk. 106 x)
Penaltılar
Atanlar: Michy Batshuayi, Atiba, Vida (Beşiktaş), Wilker Angel (Göztepe)
Kaçıranlar: Miralem Pjanic (Beşiktaş), Franco Di Santo, Berkan Emir, Lourency (Göztepe)
Sarı kartlar: Montero, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil Akbunar, Dino Arslanagic (Göztepe)

Haberin Devamı

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Josef, Oğuzhan, Ghezzal, Teixeira, Larin

Göztepe: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Kahraman, Kerim, Obinna, Aytaç, Moubandje, Halil, Tijanic, Ndiaye

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Göztepe#Bjk Göztepe

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT