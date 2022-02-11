Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! Göztepe penaltılarda yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın 90 dakikasından gol sesi çıkmadı ve mücadele uzadı.
Siyah-beyazlılar, uzatma devrelerinde yakaladığı net pozisyonlardan yararlanamadı ve penaltı atışlarına geçildi.
Göztepe'ye penaltılarda 3-1'lik üstünlük sağlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
12. dakikada orta sahada Beşiktaşlı futbolcular pas yaparken araya girerek topu kapan Obinna’nın ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.
29. dakikada Moubandje’nin kendi sahasından attığı pasta sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar’ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.
37. dakikada Josef de Souza'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.
İKİNCİ YARI
59. dakikada Atiba’nın pasıyla cezası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal’ın ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
62. dakikada Alex Teixeira’nın pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal’ın son çizgiye inip rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
78. dakikada Michy Batshuayi’nin pasında rakibe de çarpan topu ceza sahası içi sağında alan Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya gitti.
88. dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı rakip ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dino Arslanagic topu Cherif Ndiaye’ye indirdi. Ndiaye’nin vuruşunda ise kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.
102. dakikada Güven Yalçın’ın pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Larin’in çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat’tan dönen meşin yuvarlağı Atınç Nukan kornere gönderdi.
117. dakikada Rachid Ghezzal’ın ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında ceza sahası içinde Vida’nın kafa vuruşuna meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yasin Kol xx, Murat Ergin Gözütok xx, Mustafa Savranlar xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xxx, Kerem Kalafat xx (Serdar Saatçı dk. 95 x), Vida xxx, Montero xx (Welinton dk. 72 x), Rıdvan Yılmaz xx, Miralem Pjanic xx, Rachid Ghezzal xx, Josef de Souza xx (Atiba dk. 46 x), Oğuzhan Özyakup xx (Güven Yalçın dk. 80 x), Alex Teixeira xx (Michy Batshuayi dk. 73 x), Cyle Larin xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Dino Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Kahraman Demirtaş xx (Wilker Angel dk. 98 x), Kerim Alıcı xx, Obinna xx, Aytaç Kara xx (Soner Aydoğdu dk. 84 x), Moubandje xx (Berkan Emir dk. 106 x), Halil Akbunar xx (Lourency dk. 98 x), David Tijanic xx (Franco Di Santo dk. 66 x), Cherif Ndiaye xx (Makana Baku dk. 106 x)
Penaltılar
Atanlar: Michy Batshuayi, Atiba, Vida (Beşiktaş), Wilker Angel (Göztepe)
Kaçıranlar: Miralem Pjanic (Beşiktaş), Franco Di Santo, Berkan Emir, Lourency (Göztepe)
Sarı kartlar: Montero, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil Akbunar, Dino Arslanagic (Göztepe)
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Kerem, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Josef, Oğuzhan, Ghezzal, Teixeira, Larin
Göztepe: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Kahraman, Kerim, Obinna, Aytaç, Moubandje, Halil, Tijanic, Ndiaye