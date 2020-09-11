Son Dakika Haberi | William D'Avila'dan Galatasaray'a Azor Matusiwa önerisi! | Transfer Haberleri

Galatasaray'ın yakın dönemde kadrosuna kattığı Onyekuru, Belhanda, Ndiaye ve Ozornwafor gibi oyuncuların menajerliğini yapan, Emre Kılınç'ın da danışmanlığını yürüten menajer William D'Avila, son olarak Etebo'yu sarı-kırmızılı takıma getirmişti.

Galatasaray yönetimi, ünlü menajerin tavsiyesi sonrası izlettirdiği Etebo'yu Stoke City'den 1 yıllığına kiralamıştı. D'Avila'nın, orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray'a sürpriz bir ismi daha önerdiği öğrenildi.

Galatasaray yönetimiyle arası bir hayli iyi olan D'Avila, Hollanda'nın Groningen takımında forma giyen Azor Matusiwa'yı da getirebileceğini yönetime iletti. Ünlü menajer, Angola asıllı Hollandalı ön liberonun tam Galatasaray'a göre bir isim olduğunu ifade etti.

Etebo'ya onay veren Fatih Terim'in, 22 yaşındaki Matusiwa'yı da diğer adaylarından olumlu yanıt gelmezse gündemine almayı düşündüğü belirtildi.

AZOR MATUSIWA KİMDİR?

28 Nisan 1998 yılında Hollanda'da dünyaya gelen Azor Matusiwa, 2011 yılında başladığı futbolculuk kariyeri boyunca Hollanda'dan dışarı çıkmadı. Genç ön libero, sırasıyla Wasmeer, Aşmere City ve Ajax'ın altyapı takımlarında forma giydikten sonra 2018-19 sezonunun devre arasında Ajax tarafından De Graafschap takımına kiralandı. Burada yarım sezon forma giyen Matusiwa geçtiğimiz yılı ise Groningen takımında geçirdi. Groningen'de geçen sezon 26 resmi maçta görev yapan genç oyuncu, gol veya asist katkısı yapamadı.





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