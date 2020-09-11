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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Emre Kılınç transferinde şok gerçek! 0039 392... numaralı telefonun hedefi...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 07:23 | 

Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Emre Kılınç transferinde şok gerçek! 0039 392... numaralı telefonun hedefi...

İki gün önce Ryan Donk, şimdi de Emre Kılınç için ortaya çıkan benzer tablolar... Belgeleri ortaya süren İtalya menşeli kaynağın amacı belirsiz...

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1TAHİR KUM YAZDI
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TAHİR KUM YAZDI

Bu meslekte; ya habere gidersiniz, ya da haber sizin ayağınıza gelir. Ama haberin sizin ayağınıza gelmesi pek nadir rastlanan bir olaydır.

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8 FARKLI BELGE

Tıpkı bugün o nadir rastlanan hadiseyi yaşadığımız gibi... Yani TV karşısında ayaklarınızı uzatmış filme takılmışken, art arda WhatsApp’ımıza gelen mesajlarla ayağa dikilmemiz gibi... Bilmediğiniz bir numara ve mesaj kutusunda birbirinden farklı 8 farklı belge!

3İNDİRME BAŞARISIZ
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İNDİRME BAŞARISIZ

İlk ikisini açıyoruz ama diğer 6’sı için ‘İndirme başarısız’ diyerek karşımıza “Üzgünüz. Bu medya dosyası bulunamadı. Lütfen yeniden göndermesi için +39 392... telefon ile iletişim kurun” mesajı çıkıyor.

4BEŞ AYRI ÇEK
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BEŞ AYRI ÇEK

“Açıl susam açıl” diyoruz ama nafile, diğer 6 belge flu olarak karşımızda duruyor. Anladığımız o da açabildiğimiz elimizdeki bu iki belge gibi para-pul meseleleriyle ilgili sözleşmeler...

5
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GSM İtalya’ya ait ama bilmediğimiz tanımadığımız bir numara. Mesaj atıyoruz, arıyoruz ama cevap yok. Bize gönderilen belge İngilizce...

6DAVİLA DİT TABELA İMZASI
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D'AVİLA DİT TABELA İMZASI

Üzerinde ‘Payment Protokol’ yazıyor. İki sayfalık protokolün altında da bir tarafından Galatasaray A.Ş’nin diğer tarafta da William D’avila dit Tabela’nın imzaları var.

7
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Sözleşmenin konusu da, Galatasaray Kulübü’nün ‘bedelsiz’ bir şekilde Sivasspor’dan aldığı Emre Kılınç’la ilgili ‘danışmanlık menajerlik’ ücreti... D.W.Sports Management FZE damgalı. Toplam iki sayfa, içeriğinde ödeme takvimi yazılı.

8TOPLAM 1 MİLYON EURO
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TOPLAM 1 MİLYON EURO

Özeti; Galatasaray’ın Emre Kılınç için D’avila’ya 1 milyon 50 bin Euro menajerlik ücreti ödeyeceğini söylüyor. Buna karşılık D’avila’ya ilk ödeme 4-5 ağustos 2020 tarihinde karşılığı toplam 500 bin Euro, 5 ayrı çekle verilmiş. Son çek tarihi 30 Kasım 2021.

9ENTERESAN BİR DURUM
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ENTERESAN BİR DURUM

Açıkçası bu bize pek de normal gibi gelmiyor. 1 milyon Euro gibi yüksek bir ücret ve dahası futbol kariyerinde Boluspor ve Sivasspor’un dışında ‘uluslararası’ bir yeri olmayan Emre’mizin menajerinin ilginç bir şekilde D’avila olması.

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Vallahi bize enteresan geldi. Size belki normal gelebilir. Ama enteresan olan bir konuda mevcut yönetimin birçok oyuncusuyla ilgili yine bu isimle çalışması. Tabii burada bence asıl enteresan olan bu belgelerin kaynağı olan İtalya menşeli bu kişilerin bu şekilde bir yol seçmiş olmaları. Ve amaçları...

11HEDEF GALATASARAY YÖNETİMİ Mİ DAVİLA MI
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HEDEF GALATASARAY YÖNETİMİ Mİ D'AVİLA MI?

Daha yeni önceki gün başka bir futbolcu için ortaya çıkan benzer bir tablo. Bugün bizim sizlere sunduğumuz belgeler. Acaba hedef Galatasaray yönetimi mi, yoksa D’avila mı?

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Ha bu arada devamın da olduğunu ve önümüzdeki günler ortaya yeni sözleşmeler çıkacağını şimdiden size söyleyebilirim.

CİHAT ARSLAN AÇIKLADI: EMRE KILINÇ...
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