Son Dakika Haberi | Galatasaray'da Emre Kılınç transferinde şok gerçek! 0039 392... numaralı telefonun hedefi...

Vallahi bize enteresan geldi. Size belki normal gelebilir. Ama enteresan olan bir konuda mevcut yönetimin birçok oyuncusuyla ilgili yine bu isimle çalışması. Tabii burada bence asıl enteresan olan bu belgelerin kaynağı olan İtalya menşeli bu kişilerin bu şekilde bir yol seçmiş olmaları. Ve amaçları...