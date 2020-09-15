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Son Dakika Haberi | Vedat Muriç'le Vedat Milor arasında ilgi çeken diyalog
Ünlü gurme Vedat Milor, Fenerbahçe'den İtalya'nın Lazio takımına transfer olan Vedat Muriç'le Twitter'dan mesajlaştı.
Vedat Milor, Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'in, Fenerbahçeli taraftarlara veda ettiği paylaşımın altına, "Başarılar dilerim. İlk fırsatta Roma tavsiyeleri paylaşacağım." yorumunda bulundu.
Golcü oyuncu ise Milor'a "Teşekkür ederim. Tavsiyelerinizle birlikte en kısa zamanda Roma’ya bekliyorum. Beraber gurme turuna çıkalım." yanıtını verdi.
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