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Haber Giriş: 25.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | VAR'da 7 saniyelik rekor karar

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Son Dakika Haberi | VAR'da 7 saniyelik rekor karar
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Erzurum’un kazandığı penaltıda var incelemesi çok kısa sürdü.

Maçın 42. dakikasında Erzurumspor’da Gomes, ceza sahasında Marcao’nun müdahalesiyle yerde kalırken, VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Arda Kardeşler, Süper Lig rekoru olan 7 saniyelik incelemenin ardından ev sahibi lehine penaltı kararını verdi.

ELEŞTiRiLiYORDU

VAR incelemelerinde geçen süre eleştirilere neden oluyordu. Fatih Terim geçen hafta bu durumu “Bizim VAR’lar sağlık taraması gibi sözleriyle” sözleriyle eleştirmişti. 

Son Dakika Haberi | VARda 7 saniyelik rekor karar

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