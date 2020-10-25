Son Dakika Haberi | VAR'da 7 saniyelik rekor karar

Maçın 42. dakikasında Erzurumspor’da Gomes, ceza sahasında Marcao’nun müdahalesiyle yerde kalırken, VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Arda Kardeşler, Süper Lig rekoru olan 7 saniyelik incelemenin ardından ev sahibi lehine penaltı kararını verdi.

ELEŞTiRiLiYORDU

VAR incelemelerinde geçen süre eleştirilere neden oluyordu. Fatih Terim geçen hafta bu durumu “Bizim VAR’lar sağlık taraması gibi sözleriyle” sözleriyle eleştirmişti.

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...